Департамент полиции и погранохраны (PPA) сегодня торжественно принял ряд объектов на восточной границе - отремонтированное здание кордона, наблюдательные посты на реке Нарва, участок сухопутной границы с новой системой наблюдения и 21 километр заграждения.
В Нарве открылся реконструированный пограничный кордон
Генеральный директор PPA Эгерт Беличев пояснил, что работы по обустройству восточной границы ведутся сразу по нескольким направлениям.
- По мере того, как начинается завершение запланированной на участке инфраструктуры, все большая часть работ будет выполняться с использованием оборудования для наблюдения и системы. На сегодняшний день почти 90 километров из 135 километров сухопутной границы охвачены заградительным ограждением. Первая часть новой пограничной инфраструктуры также оснащена современными средствами наблюдения, готовы первые наблюдательные посты на реке Нарва. Эти технологии и инфраструктура оказывают нам большую помощь, но самым важным звеном в охране границы по-прежнему остается человек. Поэтому важно, что теперь мы можем работать в Нарве и отдыхать в модернизированных помещениях. От имени Агентства по охране окружающей среды (PPA) я хотел бы поблагодарить всех партнеров, которые внесли свой вклад в успех проектов, реализованных на восточной границе, и тем самым сделали Эстонию более безопасной, - сказал генеральный директор.
Реконструкцию Нарвского кордона осуществила компания OÜ Nordlin Ehitus, а руководство проектом осуществляла компания Riigi Kinnisvara AS. В здании кордона созданы современные условия работы пограничников, новый командный пункт, помещения для хранения и обслуживания техники и вооружения. Поскольку рабочая смена пограничника длится неделю, важно было также модернизировать жилые и бытовые помещения.
Наблюдательные посты на реке Нарва были построены компанией KMG OÜ. На сегодняшний день они уже частично оснащены техникой, но в будущем планируется установить там дополнительное оборудование для мониторинга, а в ближайшие годы будет добавлено больше позиций для мониторинга, чтобы обеспечить наилучший обзор того, что происходит на границе реки.
Компания Optimus Systems AS завершила установку обновленного оборудования наблюдения на пограничных участках 1-3. Первый участок границы с современной инфраструктурой, строительство которого было завершено в 2022 году, теперь полностью оснащен обновленной техникой.
Завершен первый этап строительства пограничного участка, на 21-километровом участке выполнены работы по благоустройству и установлено заградительное ограждение. Данные работы выполнялись компаниями ATEMO OÜ и AS TREF. В будущем на этом участке границы также будет проложен патрульный маршрут.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, строительство на восточной границе идет успешно и даже быстрее, чем планировалось. "В сегодняшней ситуации в сфере безопасности мы ежедневно сражаемся с так называемым невидимым врагом в сфере внутренней безопасности", - сказал он, добавив, что еще более безопасная и лучше защищенная государственная граница является одним из ключевых элементов обеспечения внутренней безопасности и общего чувства защищенности людей.
Ляэнеметс отметил, и технологически, и по существу эстонская пограничная инфраструктура должна функционировать как органическое целое, начиная с кордонных зданий и заканчивая современными технологиями наблюдения и заграждениями. Однако возможности любой инфраструктуры и технологии определяются ее пользователем - профессиональными, хорошо обученными, оснащенными и высокомотивированными пограничниками. "Кроме того, мы должны понимать, что как страна на внешней границе Европейского Союза и Шенгенской зоны, несмотря на наши небольшие размеры, мы играем решающую роль, поскольку несем ответственность за внутреннюю безопасность остальной Европы. Я рад, что наши партнеры по ЕС все больше это понимают", - сказал Ляэнеметс.
Здание национального значения, построенное в 1980 году, получило более длительный срок службы благодаря реконструкции. На Нарвском кордоне появился новый пункт управления и реконструированное жилое здание, отвечающее современным требованиям экологически устойчивого строительства.
- Эффективное использование пространства позволяет нам оптимально использовать площадь здания и тем самым снижать потребление энергии, что приближает нас к достижению целей климатической нейтральности, - сказал Тармо Леппоя, председатель правления Riigi Kinnisvara.
Продолжаются работы по завершению строительства восточной границы. Цель состоит в том, чтобы к концу этого года подготовить сухопутную пограничную инфраструктуру, а это значит, что 109 километров сухопутной границы будут покрыты заграждением. Ограждение отсутствует только в тех местах, где местность непроходима для пешего передвижения, например, у водоемов и сильно заболоченных участков, где незаконно пересечь границу крайне сложно и где ее трудно охранять. В этих местах гораздо разумнее охранять границу техническими средствами. В ближайшие годы установка оборудования наблюдения на наших речных и сухопутных границах также позволит более эффективно использовать рабочее время пограничников, чтобы они знали, где они больше всего нужны.
Реконструкция Нарвского кордона, заграждения и контрольных постов на реке Нарва была выполнена за счет государственного бюджета, а установка контрольного оборудования на сухопутной границе, реке Нарва и пункте управления была софинансирована Европейским Союзом.