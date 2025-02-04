В Нарве открылся реконструированный пограничный кордон

- По мере того, как начинается завершение запланированной на участке инфраструктуры, все большая часть работ будет выполняться с использованием оборудования для наблюдения и системы. На сегодняшний день почти 90 километров из 135 километров сухопутной границы охвачены заградительным ограждением. Первая часть новой пограничной инфраструктуры также оснащена современными средствами наблюдения, готовы первые наблюдательные посты на реке Нарва. Эти технологии и инфраструктура оказывают нам большую помощь, но самым важным звеном в охране границы по-прежнему остается человек. Поэтому важно, что теперь мы можем работать в Нарве и отдыхать в модернизированных помещениях. От имени Агентства по охране окружающей среды (PPA) я хотел бы поблагодарить всех партнеров, которые внесли свой вклад в успех проектов, реализованных на восточной границе, и тем самым сделали Эстонию более безопасной, - сказал генеральный директор.