ПОГОДА Синоптики не ожидают затяжных морозов в феврале

Начало февраля выдалось теплее обычного, создавая впечатление мягкой зимней погоды. Более мягкая воздушная масса поступает вдоль границы области низкого давления, расширяющейся через Балтийское море, что также принесет мокрый снег и дождь в Западную Эстонию и повышение температуры воздуха выше 0°C. Однако усиление области высокого давления в России не позволит осадкам достичь восточных округов.

С 6 февраля край области высокого давления распространится над регионом Балтийского моря. Это повлияет на то, что погода будет без осадков, а с севера поступит более холодная воздушная масса. В конце первой декады месяца температура воздуха по ночам может опуститься до -10 градусов, на материковой части страны ниже. Днем столбики термометров тоже останутся ниже 0.

После 10 февраля будет преимущественно без осадков, но области низкого давления, перемещающиеся над северными широтами, принесут более теплый воздух и погода станет мягче. В таком случае по ночам температура воздуха не опустится ниже -10 градусов, а днем будет держаться около 0.

В середине месяца ожидается возвращение холода с севера, временами пройдут снегопады.

В последнюю треть месяца, по предварительным данным, ожидается переменчивая и более мягкая погода, в конце месяца осадки могут быть как в виде мокрого снега, так и дождя. Более точный прогноз погоды на вторую половину месяца можно будет составить примерно 15 февраля, отмечает метеослужба Агентства окружающей среды.

Средняя температура воздуха за месяц в целом будет в пределах нормы (норма -4,7..-0,3°C), местами несколько выше, особенно в Западной Эстонии, которая находится в сфере влияния свободного ото льда Балтийского моря.

Осадков в феврале выпадет меньше нормы (норма 38...61 мм), так как большую часть месяца погоду будут определять области высокого давления.