Вт, 4.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ПОГОДА Синоптики не ожидают затяжных морозов в феврале

Copy
Зима.
Зима. Фото: Madis Veltman

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале в среднем будет до минус пяти градусов или даже выше нормы.

Начало февраля выдалось теплее обычного, создавая впечатление мягкой зимней погоды. Более мягкая воздушная масса поступает вдоль границы области низкого давления, расширяющейся через Балтийское море, что также принесет мокрый снег и дождь в Западную Эстонию и повышение температуры воздуха выше 0°C. Однако усиление области высокого давления в России не позволит осадкам достичь восточных округов.

С 6 февраля край области высокого давления распространится над регионом Балтийского моря. Это повлияет на то, что погода будет без осадков, а с севера поступит более холодная воздушная масса. В конце первой декады месяца температура воздуха по ночам может опуститься до -10 градусов, на материковой части страны ниже. Днем столбики термометров тоже останутся ниже 0.

После 10 февраля будет преимущественно без осадков, но области низкого давления, перемещающиеся над северными широтами, принесут более теплый воздух и погода станет мягче. В таком случае по ночам температура воздуха не опустится ниже -10 градусов, а днем будет держаться около 0.

В середине месяца ожидается возвращение холода с севера, временами пройдут снегопады.

В последнюю треть месяца, по предварительным данным, ожидается переменчивая и более мягкая погода, в конце месяца осадки могут быть как в виде мокрого снега, так и дождя. Более точный прогноз погоды на вторую половину месяца можно будет составить примерно 15 февраля, отмечает метеослужба Агентства окружающей среды.

Средняя температура воздуха за месяц в целом будет в пределах нормы (норма -4,7..-0,3°C), местами несколько выше, особенно в Западной Эстонии, которая находится в сфере влияния свободного ото льда Балтийского моря.

Осадков в феврале выпадет меньше нормы (норма 38...61 мм), так как большую часть месяца погоду будут определять области высокого давления.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх