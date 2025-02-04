Департамент по защите прав потребителей закрыл доступ к проблемному онлайн магазину

По состоянию на 3 февраля в Комиссию по потребительским спорам в отношении компании LPTRADE OÜ подано 87 заявлений, по 14 заявлениям завершено рассмотрение в связи с удовлетворением иска. В ходе разбирательства трейдер не ответил на запросы потребителей и не предоставил объяснений. "К сожалению, эта компания не выполняет договоры с потребителями и нарушает права потребителей", - констатировали в департаменте.

TTJA по-прежнему рекомендует потребителям осознавать любые проблемы, которые могут возникнуть у них с продавцом, и тщательно взвешивать риски, прежде чем заказывать товары через другие возможные каналы у LPTRADE OÜ. Потребители, имеющие претензии к продавцу, имеют право подать иск против продавца в суд посредством ускоренной процедуры платежного поручения или путем подачи иска. Судебные решения подлежат исполнению, если у трейдера есть активы. Прежде чем обратиться в суд, потребитель должен был подать продавцу заявление о возврате денег (запрос на отзыв). Невозможно заранее предсказать, как суд разрешит иски и удастся ли приставу-исполнителю исполнить решения суда.