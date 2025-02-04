Банк Эстонии по-прежнему обменивает банкноты и монеты эстонских крон на евро. В четвертом квартале 2024 года в Банке Эстонии была совершена 191 сделка по обмену наличных крон на общую сумму 45 703 евро.
На руках жителей Эстонии до сих пор находятся сотни миллионов крон
На сегодняшний день еще не обменяно эстонских крон на сумму 43,6 млн евро (примерно 700 миллионов крон): 28,4 млн банкнот (на сумму 36,9 млн евро) и 319,5 млн монет (на сумму 6,7 млн евро). Интерес к обмену крон на евро в последние годы был очень низким.
Банкноты и монеты эстонских крон можно обменять в музейном магазине Банка Эстонии в часы работы музея со вторника по пятницу с 12:00 до 17:00 и по субботам с 11:00 до 16:00.
Также в четвертом квартале 2024 года Банк Эстонии выпустил в обращение 7,8 миллиона евробанкнот общей стоимостью 266 миллионов евро и 3,2 миллиона монет общей стоимостью 1,5 миллиона евро.
Чуть более половины выпущенных банкнот были номиналом 50 евро, а по сравнению с тем же кварталом 2023 года количество выпущенных банкнот выросло на 6%.
В четвертом квартале наличные деньги были сняты в банкоматах 5,5 млн раз на сумму 934 млн евро. По сравнению с предыдущим годом количество изъятий сократилось примерно на 5%. В четвертом квартале в банкоматы было внесено наличных на сумму 520 млн евро, что на 4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.