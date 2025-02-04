На руках жителей Эстонии до сих пор находятся сотни миллионов крон

На сегодняшний день еще не обменяно эстонских крон на сумму 43,6 млн евро (примерно 700 миллионов крон): 28,4 млн банкнот (на сумму 36,9 млн евро) и 319,5 млн монет (на сумму 6,7 млн ​​евро). Интерес к обмену крон на евро в последние годы был очень низким.

Банкноты и монеты эстонских крон можно обменять в музейном магазине Банка Эстонии в часы работы музея со вторника по пятницу с 12:00 до 17:00 и по субботам с 11:00 до 16:00.

Также в четвертом квартале 2024 года Банк Эстонии выпустил в обращение 7,8 миллиона евробанкнот общей стоимостью 266 миллионов евро и 3,2 миллиона монет общей стоимостью 1,5 миллиона евро.

Чуть более половины выпущенных банкнот были номиналом 50 евро, а по сравнению с тем же кварталом 2023 года количество выпущенных банкнот выросло на 6%.

В четвертом квартале наличные деньги были сняты в банкоматах 5,5 млн раз на сумму 934 млн евро. По сравнению с предыдущим годом количество изъятий сократилось примерно на 5%. В четвертом квартале в банкоматы было внесено наличных на сумму 520 млн евро, что на 4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.