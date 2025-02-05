Алутагузеский марафон пройдет по намеченной программе

Оттепель и сильные дожди, царившие на прошлой неделе, повредили подготовленные трассы Алутагузеского марафона, однако оргкомитет крепко поработал, чтобы восстановить их, и это позволит провести марафон.

- В прошлую пятницу мы возили снег санями и вручную разбрасывали лопатами по тем участкам трассы, где он сошел. Критические места засыпали уже до того, как пришел мороз, - сказал главный организатор марафона Роберт Пеэтс, сам пробежавший в воскресенье 19-километровый круг. - Очень приличные снежные условия, в большинстве мест толщина снежного покрова достигает 30 сантиметров или больше. В воскресенье снег выпал еще".

По словам Пеэтса, сейчас только на одном проценте, то есть на паре сотен метров трассы имеются места, где нельзя еще бежать классическим стилем. Но во вторник организовали новые толоки для приведения этих участков в порядок, подходящий для бега классическим стилем.

Участники бега на длинную дистанцию преодолеют круг два раза. По словам Пеэтса, можно было бы привести в пригодное для катания на лыжах состояние и более чем 40-километровый круг, однако это потребовало бы в нынешних условиях больших расходов, идти на которые с учетом количества участников смысла нет. "Мы не сможем оплатить это".

В последние дни активизировалась регистрация для участия в Алутагузеском марафоне, на старт разных дистанций в течение двух дней выйдут в общем около тысячи лыжников. "В других уголках Эстонии снег тоже выпал и людям не кажется больше невероятным, что где-то в Эстонии имеется место, где можно пробежать 20-километровый круг", - сказал он.

Метеослужба обещает в выходные в Паннъярве мороз в 3-6 градусов при безоблачной солнечной погоде. "А бежать ночной марафон, когда светит луна и сияют звезды, особенно классно", - сказал Пеэтс.