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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.02-13.02 Куда пойти в будни и на выходных

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На выходных в Паннъярве состоится Алутагузеский лыжный марафон, в рамках которого пройдет VI ночной марафон. Снимок сделан в феврале 2024 года.
На выходных в Паннъярве состоится Алутагузеский лыжный марафон, в рамках которого пройдет VI ночной марафон. Снимок сделан в феврале 2024 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 февраля.

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 февраля

"Лебединое озеро" в исполнении балетной труппы "Kyiv Grand Ballet".
"Лебединое озеро" в исполнении балетной труппы "Kyiv Grand Ballet". Фото: Kyiv Grand Ballet

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Лебединое озеро", балет "Kyiv Grand Ballet". Билет - 24,90-59,90 евро.

"Маленькие тайны".
"Маленькие тайны". Фото: Teater Nuutrum

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Väikesed saladused" / "Маленькие тайны", комедия Андруса Кивиряхка в постановке театра "Nuutrum". Билет - 18 и 20 евро.

Пятница, 7 февраля

* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - открытие выставки живописи Альбины Рогожкиной (Нарва).

Суббота, 8 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: день без мобильных устройств, время настольных игр. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Принимают участие танцевальные коллективы малышей. Вход свободный.

Четверг, 13 февраля

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотнки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки живописи Людмилы Борисовой "Игра с формами". Выставка продлится до 13 марта.

Мария Фауст.
Мария Фауст. Фото: Dmitri Kotjuh

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra". Билет - 18-28 евро.

СПОРТ

Пятница, 7 февраля

* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "Toila".

* В Доме спорта Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "Karjamaa" (Йыхви).

Суббота, 8 февраля

* В Кохтла-Ярвеском парке в 10.30 - зимний чемпионат Ида-Вирумаа по дск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женский чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlys" (Таллинн).

* В Нарвском ледовом холле в 14.30 - зимняя лига Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта - предварительные заезды Алутагузеского марафона: 15.00 - женский марафон, 18.00 - ночной марафон. Информация: www.estoloppet.ee.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00- чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Narva United FC".

Воскресенье, 9 февраля

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - Алутагузеский марафон. Информация: www.estoloppet.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуплет.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Inter" (Тарту).

Понедельник, 10 февраля

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 19.15 - контрольные игры по хоккею: женская сборная Эстонии - команда "Viru Sputniku U16".

Вторник, 11 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Таоту).

* В Сондаском общинном доме в 19.00 - 2-я игра Люганузеской волостной серии викторин.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

Среда, 12 февраля

* В Нарвском футбольном холле в 14.00 - товарищеская встреча по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Welco" (Тарту).

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - Ида-Вирумааский лыжные вечера.

РАЗНОЕ

Четверг, 6 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

Воскресенье, 9 февраля

* Сделаем самое большое сердце в Эстонии: в Синимяэ на территории "Sinimäe kodu" в 11.00, на Йыхвиской музыкальной площади в 12.00, в Кохтла-Ярве на стадионе "Химик" в 14.00, на Силламяэском стадионе в 14.00, в Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 14.00.

Вторник, 11 февраля

* В Куртнаском общественном доме в 11.30 - клуб песни.

Четверг, 13 февраля

* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших: "Rahvas algab raamatust" / "Народ начинается с книги". Празднование Года эстонской книгт. Беседа за кофейным столом. Взнос за участие - 3 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

* В Пагариском общественном доме в 15.30 - проект "Olgem toimekad ja tegusad Pagaril" / "Будем активными и деятельными в Пагари": урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу. 

Eesti Kultuurkapitali logo.
Eesti Kultuurkapitali logo. Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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