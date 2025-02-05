МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.02-13.02 Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00- чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Narva United FC".

Воскресенье, 9 февраля

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - Алутагузеский марафон. Информация: www.estoloppet.ee.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуплет.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Inter" (Тарту).

Понедельник, 10 февраля

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 19.15 - контрольные игры по хоккею: женская сборная Эстонии - команда "Viru Sputniku U16".

Вторник, 11 февраля

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Таоту).

* В Сондаском общинном доме в 19.00 - 2-я игра Люганузеской волостной серии викторин.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

Среда, 12 февраля

* В Нарвском футбольном холле в 14.00 - товарищеская встреча по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Welco" (Тарту).

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - Ида-Вирумааский лыжные вечера.

РАЗНОЕ

Четверг, 6 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

Воскресенье, 9 февраля