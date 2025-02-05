Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.02-13.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Лебединое озеро", балет "Kyiv Grand Ballet". Билет - 24,90-59,90 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Väikesed saladused" / "Маленькие тайны", комедия Андруса Кивиряхка в постановке театра "Nuutrum". Билет - 18 и 20 евро.
Пятница, 7 февраля
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - открытие выставки живописи Альбины Рогожкиной (Нарва).
Суббота, 8 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: день без мобильных устройств, время настольных игр. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Принимают участие танцевальные коллективы малышей. Вход свободный.
Четверг, 13 февраля
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотнки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки живописи Людмилы Борисовой "Игра с формами". Выставка продлится до 13 марта.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra". Билет - 18-28 евро.
СПОРТ
Пятница, 7 февраля
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "Toila".
* В Доме спорта Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
Суббота, 8 февраля
* В Кохтла-Ярвеском парке в 10.30 - зимний чемпионат Ида-Вирумаа по дск-гольфу. Информация: www.alutaguseeagle.ee.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женский чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlys" (Таллинн).
* В Нарвском ледовом холле в 14.30 - зимняя лига Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта - предварительные заезды Алутагузеского марафона: 15.00 - женский марафон, 18.00 - ночной марафон. Информация: www.estoloppet.ee.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00- чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - "Narva United FC".
Воскресенье, 9 февраля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - Алутагузеский марафон. Информация: www.estoloppet.ee.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуплет.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Inter" (Тарту).
Понедельник, 10 февраля
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 19.15 - контрольные игры по хоккею: женская сборная Эстонии - команда "Viru Sputniku U16".
Вторник, 11 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Таоту).
* В Сондаском общинном доме в 19.00 - 2-я игра Люганузеской волостной серии викторин.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Среда, 12 февраля
* В Нарвском футбольном холле в 14.00 - товарищеская встреча по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Welco" (Тарту).
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - Ида-Вирумааский лыжные вечера.
РАЗНОЕ
Четверг, 6 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Воскресенье, 9 февраля
* Сделаем самое большое сердце в Эстонии: в Синимяэ на территории "Sinimäe kodu" в 11.00, на Йыхвиской музыкальной площади в 12.00, в Кохтла-Ярве на стадионе "Химик" в 14.00, на Силламяэском стадионе в 14.00, в Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 14.00.
Вторник, 11 февраля
* В Куртнаском общественном доме в 11.30 - клуб песни.
Четверг, 13 февраля
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших: "Rahvas algab raamatust" / "Народ начинается с книги". Празднование Года эстонской книгт. Беседа за кофейным столом. Взнос за участие - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - проект "Olgem toimekad ja tegusad Pagaril" / "Будем активными и деятельными в Пагари": урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу.
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