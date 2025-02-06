В феврале в Йыхвиском концертном доме выступят знаменитая джазовая саксофонистка Мария Фауст с оркестром и один из самых известных в мире вокальных ансамблей "The King's Singers". По случаю Дня святого Валентина билеты сейчас в продаже по льготной цене.
В феврале в Йыхвиском концертном доме выступят всемирно известные музыканты
13 февраля - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra".
26 февраля - "The King's Singers".
"Саксофонистка и композитор Мария Фауст - посол Эстонии в мире. Если сейчас любителям музыки во всем мире, когда речь заходит об Эстонии, первым приходит на ум имя Арво Пярта, то скоро, возможно, первой будут упоминать Фауст", - писала несколько лет назад "Eesti Päevaleht", добавляя, что, хотя большинство своих бесчисленных наград и премий Мария получила в Дании, где живет и работает, она известна и в Эстонии.
Совместно с оркестром
В четверг, 13 февраля, Мария Фауст приедет в Йыхви вместе с оркестром "Sointi Jazz Orchestra", художественным руководителем и дирижером которого является Расмус Сойни. Альт-саксофонистка и "Sointi Jazz Orchestra", состоящий из 18 музыкантов, объединили усилия, чтобы представить публике последние произведения и новейшие аранжировки Марии Фауст. Ее уникальный творческий стиль сочетает в себе элементы классической, джазовой и современной музыки.
"Sointi Jazz Orchestra" существует с 2013 года, и за это время стал одним из самых ярких представителей на международном ландшафте биг-бэндов благодаря своему освежающему репертуару.
Нестареющие мелодии из диснеевских фильмов
В среду, 26 февраля, в Йыхви выступит один из самых известных в мире вокальных ансамблей "The King's Singers", с которым эстонская публика уже хорошо знакома. На этот раз в рамках эстонского турне прозвучат как произведения из постоянного репертуара коллектива, так и нестареющие мелодии из диснеевских фильмов. Среди прочего, будут исполнены музыкальные произведения из фильмов "Король Лев", "Мэри Поппинс" и другие знакомые мелодии из анимационных лент.
Ансамбль был основан в 1968 году шестью молодыми музыкантами, только что окончившими колледж. В первоначальный состав вошли два контртенора, тенор, два баритона и бас. Таковым он остается по сей день.
Самой выдающейся чертой коллектива является его музыкальное разнообразие. "The King's Singers" часто выступает на телевидении со своими аранжировками поп-музыки, а британский шарм и музыкальное мастерство певцов покорили сердца слушателей по всему миру. Ансамбль приветствуют на лучших сценах мира: от лондонского Королевского Альберт-холла до Сиднейского оперного театра и нью-йоркского Карнеги-холла.
Среди многочисленных достижений вокальной группы - две премии "Грэмми", премия "Эмми" и место в Зале славы журнала "Gramophone".
До 14 февраля билеты на концерты весеннего сезона "Eesti Kontsert" можно приобрести со скидкой до 30%. Стоимость билетов на концерт Марии Фауст по кампании составит 18-22 евро в зависимости от места, а на концерт "The King's Singers" - 15-30 евро. При добавлении билета в корзину необходимо выбрать ценовую группу "Kampaania hind".