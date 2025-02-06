В феврале в Йыхвиском концертном доме выступят всемирно известные музыканты

13 февраля - Мария Фауст и "Sointi Jazz Orchestra". 26 февраля - "The King's Singers".

"Саксофонистка и композитор Мария Фауст - посол Эстонии в мире. Если сейчас любителям музыки во всем мире, когда речь заходит об Эстонии, первым приходит на ум имя Арво Пярта, то скоро, возможно, первой будут упоминать Фауст", - писала несколько лет назад "Eesti Päevaleht", добавляя, что, хотя большинство своих бесчисленных наград и премий Мария получила в Дании, где живет и работает, она известна и в Эстонии.

Совместно с оркестром

В четверг, 13 февраля, Мария Фауст приедет в Йыхви вместе с оркестром "Sointi Jazz Orchestra", художественным руководителем и дирижером которого является Расмус Сойни. Альт-саксофонистка и "Sointi Jazz Orchestra", состоящий из 18 музыкантов, объединили усилия, чтобы представить публике последние произведения и новейшие аранжировки Марии Фауст. Ее уникальный творческий стиль сочетает в себе элементы классической, джазовой и современной музыки.

"Sointi Jazz Orchestra" существует с 2013 года, и за это время стал одним из самых ярких представителей на международном ландшафте биг-бэндов благодаря своему освежающему репертуару.

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