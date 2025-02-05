На поддержку учителей Ида-Вирумаа выделено дополнительно десять миллионов евро

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что субсидирование заработной платы учителей в Ида-Вирумаа работает очень хорошо.

- В школы приходят новые учителя, и это позволит нам предложить качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа, - сказала Каллас. - С 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых около 330 присоединились прошлым летом. Средняя зарплата учителей в регионе составляет более 2600 евро.

Все восемь местных самоуправлений в уезде Ида-Вирумаа, два оператора частных школ и 14 государственных школ подали заявки на субсидии на заработную плату.

При подаче заявления на поддержку необходимо было предоставить данные учителей, в том числе документы, подтверждающие знание эстонского языка, а в случае специалистов поддержки необходимо было предоставить документы, подтверждающие знание языка и наличие квалификации. Тем, кто получил поддержку в прошлом году, нужно было только предоставить изменение рабочей нагрузки, а форма заявки уже была предварительно заполнена данными из предыдущего раунда.

Целью данной меры по заработной плате является обеспечение качественного преподавания эстонского языка в связи с переходом на преподавание на эстонском языке по всей стране, предотвращение профессионального выгорания учителей и создание условий для найма необходимых дополнительных преподавателей.