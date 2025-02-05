В связи с переходом на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа с января по август этого года 1379 учителей и вспомогательных специалистов, а также членов школьных правлений получат поддержку заработной платы, общая сумма которой составит 10,77 млн евро.
На поддержку учителей Ида-Вирумаа выделено дополнительно десять миллионов евро
Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что субсидирование заработной платы учителей в Ида-Вирумаа работает очень хорошо.
- В школы приходят новые учителя, и это позволит нам предложить качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа, - сказала Каллас. - С 1 сентября 2023 года в Ида-Вирумаа приступили к работе более 500 учителей, из которых около 330 присоединились прошлым летом. Средняя зарплата учителей в регионе составляет более 2600 евро.
Все восемь местных самоуправлений в уезде Ида-Вирумаа, два оператора частных школ и 14 государственных школ подали заявки на субсидии на заработную плату.
При подаче заявления на поддержку необходимо было предоставить данные учителей, в том числе документы, подтверждающие знание эстонского языка, а в случае специалистов поддержки необходимо было предоставить документы, подтверждающие знание языка и наличие квалификации. Тем, кто получил поддержку в прошлом году, нужно было только предоставить изменение рабочей нагрузки, а форма заявки уже была предварительно заполнена данными из предыдущего раунда.
Целью данной меры по заработной плате является обеспечение качественного преподавания эстонского языка в связи с переходом на преподавание на эстонском языке по всей стране, предотвращение профессионального выгорания учителей и создание условий для найма необходимых дополнительных преподавателей.
Претендовать на субсидии на заработную плату могут местные самоуправления Ида-Вирумаа, частные юридические лица, управляющие образовательными учреждениями в Ида-Вирумаа, а также государственные образовательные учреждения в Ида-Вирумаа.
Доплата к заработной плате воспитателя дошкольного учреждения, работающего полный рабочий день, составляет 546 евро в месяц, 910 евро в месяц - для штатных учителей общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования, а для специалиста поддержки в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе и учреждении профессионального образования - педагога-дефектолога, логопеда, школьного психолога, социального педагога - 910 евро при работе в качестве штатного сотрудника.
Субсидия выплачивается учителю, который преподает на эстонском языке, соответствует установленному для его должности требованию по владению эстонским языком и имеет высшее образование. Требование преподавать на эстонском языке не распространяется на преподавателей иностранных языков. Требование о наличии высшего образования не распространяется на учителя, который считается соответствующим квалификационным требованиям к учителю основной школы или старшей средней школы или профессиональному учителю, установленным в профессиональном стандарте.
Кроме того, оказывается поддержка в повышении эффективности управления образовательными учреждениями. Для дошкольных учреждений размер поддержки составляет 27 евро на ребенка, а для общеобразовательных школ и профессиональных училищ - 45 евро на учащегося за календарный год.
Подача заявлений на получение и выплата субсидий на заработную плату будет продолжена и в будущем.