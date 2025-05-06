Министерская проверка: переход на эстонский язык обучения в Нарве превзошел ожидания

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, проверка показала, что в тех классах нарвских школ, где по закону обучение на эстонском языке обязательно, это было сделано.

- Все учителя вели занятия на эстонском языке и говорят по-эстонски, за исключением одного учителя, - сказала Каллас.

Она также отметила проблему с тем, что многие учителя эстонского языка, приехавшие в Нарву, не соответствуют квалификационным требованиям, - у них либо нет высшего педагогического образования, либо степени магистра. Этому нужно дать время.

В то же время проверка выявила, что уровень перехода на эстонский язык обучения в школах различается, например, уровень обучения на эстонском языке был слабым в плане освоения языка.

Кристина Калас заявила, что местные власти всегда могут саботировать и помешать переходу на эстонский язык обучения, особенно сейчас, в преддверии местных выборов, однако министерство не сталкивалось с этим в ходе своего мониторинга. Скорее, это хорошее сотрудничество с местными властями.

Министр признала, что позиция руководства школы также играет очень важную роль в формировании отношения. Если руководство настроено позитивно и верит в успех реформы, команда присоединится.

Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что первый год перехода не будет таким трудным, как в дальнейшем. "Первый год - праздник, в следующем году ученикам 1-го и 2-го классов, а также 4-го и 5-го классов придется учиться на эстонском языке. Необходимо учитывать, что в Нарве эстонский язык является языком обучения в классе", - намекнула она на низкое использование эстонского языка в Нарве, поскольку только чуть более 1100 из 52 000 жителей говорят по-эстонски дома ежедневно.