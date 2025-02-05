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государственные награды Два знака отличия отправились в Ида-Вирускую центральную больницу

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Меэди Лехтла принимала поздравления на своем рабочем месте, в зубной поликлинике Ярвеского дома здоровья в Кохтла-Ярве.
Меэди Лехтла принимала поздравления на своем рабочем месте, в зубной поликлинике Ярвеского дома здоровья в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Это так неожиданно", - сказала стоматолог Ида-Вируской центральной больницы Меэди Лехтла, когда услышала от "Северного побережья", что она удостоена государственной награды. Вызывает такая новость дрожь в руках или они после пятидесяти лет работы все же остаются твердыми? "Руки могут оставаться твердыми, но ноги дрожат", - призналась она.

Награду из рук президента получат:

  • стоматолог Меэди Лехтла - Орден Эстонского Красного креста III степени
  • медсестра психологии Эда Рембель - Орден Эстонского Красного креста IV степени

Меэди Лехтла более полувека, работая в одном учреждении, дарит пациентам красивую улыбку. Многие идавирусцы знают ее как прекрасного человека и врача. Она родилась и выросла в Кохтла-Ярве, осталась здесь работать, создавая протезы для сотен человек в год.

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