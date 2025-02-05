государственные награды Два знака отличия отправились в Ида-Вирускую центральную больницу

"Это так неожиданно", - сказала стоматолог Ида-Вируской центральной больницы Меэди Лехтла, когда услышала от "Северного побережья", что она удостоена государственной награды. Вызывает такая новость дрожь в руках или они после пятидесяти лет работы все же остаются твердыми? "Руки могут оставаться твердыми, но ноги дрожат", - призналась она.