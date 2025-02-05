"Это так неожиданно", - сказала стоматолог Ида-Вируской центральной больницы Меэди Лехтла, когда услышала от "Северного побережья", что она удостоена государственной награды. Вызывает такая новость дрожь в руках или они после пятидесяти лет работы все же остаются твердыми? "Руки могут оставаться твердыми, но ноги дрожат", - призналась она.
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государственные награды ⟩ Два знака отличия отправились в Ида-Вирускую центральную больницу
Награду из рук президента получат:
- стоматолог Меэди Лехтла - Орден Эстонского Красного креста III степени
- медсестра психологии Эда Рембель - Орден Эстонского Красного креста IV степени