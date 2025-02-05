МВД направило в Рийгикогу проект поправок к Закону о церквях и приходах

Проект поправок к Закону о церквях и приходах внесен в Рийгикогу. В законе указано, что Эстонское государство не может допустить, чтобы церковь, монастырь или иное религиозное объединение, действующее на его территории, руководились в своей деятельности или были связаны через свой устав с лицом, учреждением или объединением, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу общественному порядку или конституционному строю. Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.

"По сути это означает, что ЭПЦМП должна отделиться от московского патриархата и русской православной церкви, которая оправдывает агрессивную войну в Украине и которая оказывает прямое влияние на церковь в Эстониии", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Автономные или самоуправляемые церкви должны быть присоединены к патриархату, чтобы не допустить ситуации, при которой после выхода из состава Московского Патриархата церковь оказалась бы в неканоническом положении. В исторической перспективе это означает возможность восстановить ситуацию в Эстонии, которая существовала здесь до прихода советской власти в 1940 году, которая жестко репрессировала церкви. В то время к Эстонской апостольской православной церкви относились и приходы, следовавшие русской православной традиции.

Важным аспектом поправок к закону является то, что предлагаемые поправки ограничивают распространение террористических или экстремистских идеологий в Эстонии через религиозные объединения.

"Целью изменений не является закрытие какой-либо церкви или запрет русской православной религии в Эстонии", - подчеркивается в пояснении.

Если все пойдет по плану, закон, как ожидается, вступит в силу весной. После этого у церквей будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом. Поскольку вопрос, касающийся Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, активно обсуждается уже почти год и было предложено много решений, мы считаем, что этого времени достаточно для перехода.

"Государство не намерено закрывать приходы, подчиненные Эстонскому православному церковному совету или Пюхтицкому монастырю, или препятствовать работе приходов. Мы также подчеркиваем, что государство не намерено вмешиваться в религиозную жизнь православных христиан, исповедующих русскую православную традицию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.