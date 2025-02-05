В 2024 году Министерство внутренних дел инициировало внесение поправки в Закон о церквях и общинах, чтобы защитить свободу вероисповедания людей от враждебного влияния. 5 февраля МВД сообщило, что проект поправок к Закону о церквях и приходах внесен в Рийгикогу.
МВД направило в Рийгикогу проект поправок к Закону о церквях и приходах
"Конституция Эстонии гласит, что каждый имеет право на свободу совести, вероисповедания и мысли. Государство не регулирует содержание религии или убеждений. Однако задача государства - создать правовую среду, в которой эти свободы, включая свободу вероисповедания, защищены, и исключен риск использования религиозных объединений враждебными государствами или экстремистскими организациями, действующими на территории иностранных государств", - говорится в пояснении, распространенном Министерством внутренних дел.
В министерстве отметили, что заявления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и участие возглавляемой им церкви в деятельности, оправдывающей и разжигающей войну, не соответствуют эстонским ценностям. Они разжигают ненависть и раскалывают общество, поэтому Рийгикогу признал Московскую Патриархию институтом, поддерживающим военную агрессию. Учитывая нынешнее положение дел в Эстонии, крайне важно, чтобы Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦМП) прекратила отношения с Россией и нашла альтернативный способ поддержания канонических связей с православным миром. Целью эстонского государства является полное устранение влияния связи с Московским Патриархатом на руководство, управление и деятельность поместной церкви.
Желанием и надеждой Министерства внутренних дел было найти решение путем сотрудничества государства и церкви. Министерство внутренних дел согласовало с ЭПЦМП меры по сокращению и устранению влияния Московского Патриархата в местной церкви, но, к сожалению, церковь не пришла к такому решению. Теперь государство протягивает руку помощи церкви, приняв новый законопроект, и при поддержке закона церковь может разорвать связи с учреждением, которое поддерживает агрессию.
Проект поправок к Закону о церквях и приходах внесен в Рийгикогу. В законе указано, что Эстонское государство не может допустить, чтобы церковь, монастырь или иное религиозное объединение, действующее на его территории, руководились в своей деятельности или были связаны через свой устав с лицом, учреждением или объединением, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу общественному порядку или конституционному строю. Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
"По сути это означает, что ЭПЦМП должна отделиться от московского патриархата и русской православной церкви, которая оправдывает агрессивную войну в Украине и которая оказывает прямое влияние на церковь в Эстониии", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Автономные или самоуправляемые церкви должны быть присоединены к патриархату, чтобы не допустить ситуации, при которой после выхода из состава Московского Патриархата церковь оказалась бы в неканоническом положении. В исторической перспективе это означает возможность восстановить ситуацию в Эстонии, которая существовала здесь до прихода советской власти в 1940 году, которая жестко репрессировала церкви. В то время к Эстонской апостольской православной церкви относились и приходы, следовавшие русской православной традиции.
Важным аспектом поправок к закону является то, что предлагаемые поправки ограничивают распространение террористических или экстремистских идеологий в Эстонии через религиозные объединения.
"Целью изменений не является закрытие какой-либо церкви или запрет русской православной религии в Эстонии", - подчеркивается в пояснении.
Если все пойдет по плану, закон, как ожидается, вступит в силу весной. После этого у церквей будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом. Поскольку вопрос, касающийся Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, активно обсуждается уже почти год и было предложено много решений, мы считаем, что этого времени достаточно для перехода.
"Государство не намерено закрывать приходы, подчиненные Эстонскому православному церковному совету или Пюхтицкому монастырю, или препятствовать работе приходов. Мы также подчеркиваем, что государство не намерено вмешиваться в религиозную жизнь православных христиан, исповедующих русскую православную традицию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.