Enefit Power планирует запустить новый завод масел уже будущей весной

В ожидании окончательной юридической ясности после истечения срока обжалования Enefit Power завершает строительство завода и готовится к его запуску весной.

"Горячий пуск - самая важная часть. Он состоит из нескольких этапов, мы начнем весной. Это продлится до конца лета, когда, как мы надеемся, можно будет загрузить топливо и задымят трубы", - сказал председатель правления Enefit Power Лаури Карп, подчеркнув, что компания планирует дождаться вступления решения суда в силу.