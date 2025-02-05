Ср, 5.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Enefit Power планирует запустить новый завод масел уже будущей весной

Copy
Завод Enefit Power в Аувере.
Завод Enefit Power в Аувере. Фото: Tairo Lutter

Таллиннский административный суд накануне отклонил жалобу экологической организации Fridays For Future Eesti (НКО Loodusvõlu) на решение Департамента окружающей среды о выдаче комплексного разрешения для маслозавода Enefit Power, признав данное разрешение соответствующим всем правовым нормам и долгосрочным климатическим целям Эстонии.​ Это решение позволяет предприятию Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia, запустить новый завод масел уже весной 2025 года, пишет rus.err.

В ожидании окончательной юридической ясности после истечения срока обжалования Enefit Power завершает строительство завода и готовится к его запуску весной.

"Горячий пуск - самая важная часть. Он состоит из нескольких этапов, мы начнем весной. Это продлится до конца лета, когда, как мы надеемся, можно будет загрузить топливо и задымят трубы", - сказал председатель правления Enefit Power Лаури Карп, подчеркнув, что компания планирует дождаться вступления решения суда в силу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх