Таллиннский административный суд накануне отклонил жалобу экологической организации Fridays For Future Eesti (НКО Loodusvõlu) на решение Департамента окружающей среды о выдаче комплексного разрешения для маслозавода Enefit Power, признав данное разрешение соответствующим всем правовым нормам и долгосрочным климатическим целям Эстонии. Это решение позволяет предприятию Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia, запустить новый завод масел уже весной 2025 года, пишет rus.err.
Enefit Power планирует запустить новый завод масел уже будущей весной
В ожидании окончательной юридической ясности после истечения срока обжалования Enefit Power завершает строительство завода и готовится к его запуску весной.
"Горячий пуск - самая важная часть. Он состоит из нескольких этапов, мы начнем весной. Это продлится до конца лета, когда, как мы надеемся, можно будет загрузить топливо и задымят трубы", - сказал председатель правления Enefit Power Лаури Карп, подчеркнув, что компания планирует дождаться вступления решения суда в силу.