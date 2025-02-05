АЛУТАГУЗЕСКИЙ МАРАФОН 2025 Женский марафон, ночной марафон и классический марафон пройдут по лучшим в Эстонии лыжным трассам

По словам главного организатора Алутагузеского марафона Роберта Пеэтса, в результате продолжавшейся нескольких дней толоки подготовлена качественная лыжная трасса протяженностью около 19 километров, последний лоск на которую наведут в пятницу. "На большей части трассы толщина снежного покрова более 30 сантиметров", - сказал он.

Программу нынешнего Алутагузеского марафона откроет стартующий в субботу в 15 часов женский марафон, в котором можно выбирать между дистанциями 9 км и 19 км. По словам Пеэтса, женский марафон впервые включен в программу Алутагузеского марафона, чтобы вдохновить женщин на участие в марафонах.

Участницам женского марафона обеспечат различные привилегии, которых на других лыжных соревнованиях нет: можно будет бесплатно взять напрокат лыжи, не спросят также платы за смазку лыж. Кроме того, по трассе будут передвигаться руководители групп, у которых можно будет в случае необходимости попросить совета и помощи. Уходя на трассу, женщины могут оставить других членов семьи под присмотром, где как мужьям, так и детям предложат совместные занятия.