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АЛУТАГУЗЕСКИЙ МАРАФОН 2025 Женский марафон, ночной марафон и классический марафон пройдут по лучшим в Эстонии лыжным трассам

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Алутагузеский лыжный марафон 2024 года. Старт на основной дистанции.
Алутагузеский лыжный марафон 2024 года. Старт на основной дистанции. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Для проводимого в предстоящие выходные Алутагузеского марафона в окрестностях Паннъярве подготовлены лучшие на данный момент в Эстонии лыжные трассы, по которым побегут участники как женского, так и ночного и классического марафонов.

Будто зимняя сказка - так выглядел один из участков трассы Алутагузеского марафона в понедельник, 3 февраля.
Будто зимняя сказка - так выглядел один из участков трассы Алутагузеского марафона в понедельник, 3 февраля. Фото: Alutaguse maraton

По словам главного организатора Алутагузеского марафона Роберта Пеэтса, в результате продолжавшейся нескольких дней толоки подготовлена качественная лыжная трасса протяженностью около 19 километров, последний лоск на которую наведут в пятницу. "На большей части трассы толщина снежного покрова более 30 сантиметров", - сказал он. 

Программа Алутагузеского марафона-2025

Место проведения: Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве (Ида-Вирумаа)

Суббота, 8 февраля

  • в 15.00 - I женский марафон, дистанции 19 км и 9 км свободным стилем
  • в 18.00 - VI ночной марафон, дистанции 19 км и 10 км свободным стилем
  • с 18.00 до 23.00 открыта банная деревня для участников марафона

Воскресенье, 9 февраля

Дополнительная информация: estoloppet.ee

Программу нынешнего Алутагузеского марафона откроет стартующий в субботу в 15 часов женский марафон, в котором можно выбирать между дистанциями 9 км и 19 км. По словам Пеэтса, женский марафон впервые включен в программу Алутагузеского марафона, чтобы вдохновить женщин на участие в марафонах.

Участницам женского марафона обеспечат различные привилегии, которых на других лыжных соревнованиях нет: можно будет бесплатно взять напрокат лыжи, не спросят также платы за смазку лыж. Кроме того, по трассе будут передвигаться руководители групп, у которых можно будет в случае необходимости попросить совета и помощи. Уходя на трассу, женщины могут оставить других членов семьи под присмотром, где как мужьям, так и детям предложат совместные занятия. 

Старт проводимого в шестой раз популярного ночного марафона будет дан на стадионе Алутагузеского центра оздоровительного спорта в субботу в 18 часов. Забег будет проходить при свете налобных фонариков. Поскольку метеопрогноз обещает на субботний вечер ясную погоду, то лыжников будут сопровождать сияющие луна и звезды. Бег на лыжах по темному лесу дарит особые эмоции, и многие участники ночных марафонов прошлых лет хотят испытать их вновь.

На проходящих в субботу марафонах время фиксировать не будут. Речь идет о дружелюбных и поднимающих настроение совместных лыжных забегах.

Участники как женского, так и ночного марафона смогут также поучаствовать в банном фестивале. Настроение будут создавать диск-жокей, бармен и другие.

Входящий в эстонскую серию лыжных марафонов "Estoloppet" Алутагузеский классический марафон состоится в воскресенье, 9 февраля. Поскольку различные входившие в программу серии марафоны пришлось отменить или перенести из-за нехватки снега, то Алутагузеский марафон станет первым этапом "Estoloppet".

Протяженность основной дистанции, которую нужно преодолеть классическим стилем, - 38 км, длина более короткой дистанции - 19 км. На трассе расположатся пункты питания.

Для участников марафона спецпредложение сделал "Toila SPA Hotell".

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