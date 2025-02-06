Кохтла-Ярве хочет обзавестись городской песней

Предложение о создании песни поступило от члена горсобрания директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура. По словам мэра Хенри Казело, это хорошая инициатива, которую горуправа намерена поддержать.

Казело сказал, что отсутствие песни, связанной с Кохтла-Ярве, было отмечено, в частности, на мероприятии "Ida-Viru EHE", посвященном культурному и спортивному сообществу уезда, которое состоялось в городском центре культуры в январе. Трубач выступавшего там духового ансамбля "Brassical" Михкель Каллип рассказал, что, где бы они ни выступали, у них есть обычай исполнять музыкальное произведение, связанное с этим местом, но для Кохтла-Ярве ничего не нашлось. Вместо этого они исполнили созданную искусственным интеллектом композицию с мелодией американской певицы и автора песен Билли Айлиш.

Хендрик Агур отметил, что собственная песня укрепит чувство единства жителей города и создаст символ, отражающий его самобытность и чувство общности, а также объединяющий горожан разных национальностей посредством музыки. Ее можно будет исполнять на городских церемониях и мероприятиях.

По его мнению, песня должна быть такой, чтобы горожане могли легко и приятно исполнять ее в свободное время. "Песня может иметь отдельные аранжировки для исполнения сольным инструментом, ансамблем, городским оркестром или большим оркестром. А также вокальные аранжировки разной сложности. Также после создания песни на ее основе можно создать тематический видеоролик хорошего художественного уровня, который будет добавлен в папку брендинга города, на сайт и в социальные сети", - написал Агур в предложении, направленном в горуправу.

Для создания песни Агур предлагает организовать публичный конкурс с главным призом в 5000 евро, чтобы вызвать больший интерес к участию. Если с первой попытки хорошей песни не получится, призовые деньги не будут распределены, и стоит попробовать еще раз. "Не стоит довольствоваться музыкальным произведением низкого художественного качества, потому что оно не принесет ни удовольствия, ни пользы, если людям оно не понравится и не найдет применения", - сказал он, добавив, что надо постараться, чтобы премьера городской песни состоялась 15 июня этого года, в день рождения Кохтла-Ярве.