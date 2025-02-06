Жители волости Тойла надеются на снижение цен на воду в результате объединения волостей

Большинство жителей волости Тойла платят самую высокую цену за питьевую воду в Ида-Вирумаа - те, чьим водоснабжением занимается муниципальное предприятие АО "Vekanor". В некоторых деревнях региона Кохтла эту услугу предоставляет ТОО "Järve Biopuhastus", и там кубометр воды стоит на 87 центов дешевле. Стоимость отвода сточных вод для клиентов крупной водопроводной фирмы также на 55 центов ниже.