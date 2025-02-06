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Жители волости Тойла надеются на снижение цен на воду в результате объединения волостей

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Год назад представители Министерства климата посетили "Järve Biopuhastus", чтобы обсудить реформу водоснабжения. Уже тогда член правления водной фирмы Владислав Корзанов (на снимке) отметил, что начались предварительные переговоры об объединении с водопроводной фирмой Тойла.
Год назад представители Министерства климата посетили "Järve Biopuhastus", чтобы обсудить реформу водоснабжения. Уже тогда член правления водной фирмы Владислав Корзанов (на снимке) отметил, что начались предварительные переговоры об объединении с водопроводной фирмой Тойла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волостное управление Тойла рассматривает возможность слияния своей водопроводной фирмы с "Järve Biopuhastus", что могло бы снизить самую высокую цену на воду в уезде, а также улучшить качество обслуживания.

Большинство жителей волости Тойла платят самую высокую цену за питьевую воду в Ида-Вирумаа - те, чьим водоснабжением занимается муниципальное предприятие АО "Vekanor". В некоторых деревнях региона Кохтла эту услугу предоставляет ТОО "Järve Biopuhastus", и там кубометр воды стоит на 87 центов дешевле. Стоимость отвода сточных вод для клиентов крупной водопроводной фирмы также на 55 центов ниже.

В волости Йыхви предприятие "Järve Biopuhastus" продает жителям воду и предлагает услугу канализации по гораздо более низким ценам.

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