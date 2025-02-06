Алевтина Ермакова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление объявила в середине ноября конкурс на замещение вакантной должности директора Малеваской основной школы. Задачей директора будет подготовить объединение действующих в Ахтмеской части города Малеваской основной школы, Ахтмеской основной школы и Таммикуской основной школы. Директор должен быть готов также с 1 сентября этого года возглавить образующуюся в результате объединения школу.

В соответствии с основными условиями конкурса, новый директор должен был вступить в должность 1 января начавшегося года, но не позднее 1 февраля. На сегодня для образуемой в результате объединения школы выбрано название Ийдлаская основная школа Кохтла-Ярве, однако директора горуправление до сих пор на должность не назначило. Насколько известно, признанный лучшим по результатам конкурса кандидат отказался занять эту должность

Алевтина Ермакова, вице-мэр Кохтла-Ярве:

- К сожалению, сейчас прокомментировать не могу. Надо дождаться следующего вторника, тогда выяснится, как мы пойдем дальше с этим конкурсом.