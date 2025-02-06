Вируский уездный суд в уголовном порядке осудил мужчину, досаждавшего бывшей супруге желанием поговорить с ней.
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Желание общаться с бывшей супругой привело силламяэсца на скамью подсудимых
Силламяэсца Виллу (67) отдали под суд по обвинению в том, что он в прошлом году неоднократно докучал бывшей супруге. Он приходил к ней на работу, приставал на улице и дома. Мужчина главным образом требовал, чтобы женщина поговорила с ним, дала денег или лекарства либо пустила переночевать. В последний раз мужчина улегся у дверей жилья женщины и устроился спать, так что полиции пришлось его увезти.