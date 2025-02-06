Желание общаться с бывшей супругой привело силламяэсца на скамью подсудимых

Силламяэсца Виллу (67) отдали под суд по обвинению в том, что он в прошлом году неоднократно докучал бывшей супруге. Он приходил к ней на работу, приставал на улице и дома. Мужчина главным образом требовал, чтобы женщина поговорила с ним, дала денег или лекарства либо пустила переночевать. В последний раз мужчина улегся у дверей жилья женщины и устроился спать, так что полиции пришлось его увезти.

В ходе согласительного производства суд признал мужчину виновным в ущемляющем преследовании. Эта статья предусматривает ответственность за неоднократный или постоянный поиск контакта с другим лицом, за преследование другого лица и вмешательство каким-то другим способом в частную жизнь другого лица против его воли, если целью или последствиями этого является запугивание или какое-то иное значительное беспокойство другого лица. В случае признания виновным за такие деяния можно приговорить к денежному наказанию или лишению свободы на срок до года. Суд приговорил Виллу к лишению свободы на пять месяцев условно, из которых он во время предварительного следствия отсидел уже более месяца.