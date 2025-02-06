ПЕРЕДОВИЦА Благоустройство - услуга с самым тщательным надзором

Действительно, в прошлом году улицы Йыхви подверглись большой общественной критике из-за скромных цветочных композиций. Улицы уездного центра сравнивали с улицами соседних городов, и также сами муниципальные власти признавали недостатки, оправдывая их тем, что тендер был организован слишком поздно, и после объявления результатов победителю негде было купить цветы - предлагались только остатки.

В Нарве уже давно продолжается спор между горуправой и коммунальным предприятием. Город не выплатил десятки тысяч евро обслуживающему предприятию, взыскав неустойки за якобы плохо окошенные в прошлом году зеленые зоны. Компания угрожает Нарве судебным иском, но город не отступает.

Содержание улиц - одна из наиболее строго контролируемых общественных услуг в местном самоуправлении, поскольку ее контролируют не только чиновники, но и тысячи жителей, которые ежедневно передвигаются по городу. Конечно, критические оценки не всегда могут быть наиболее объективными, поскольку представления о благоустройстве могут быть разными. Но когда ситуация серьезно выходит из-под контроля, отзывы, несомненно, доходят до муниципальных руководителей, и они вынуждены реагировать. Тем более, когда сравнение с соседями делает недостатки очевидными. В преддверии выборов такая критика для находящихся у власти особенно болезненна.