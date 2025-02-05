От обладателей двойного гражданства потребуют определиться

По словам эксперта по развитию бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Анники Карм, это касается не только лиц, имеющих гражданство Эстонии и России.

- Двойное гражданство, согласно закону, запрещено для всех одинаково. Поэтому извещения получили и граждане Эстонии с гражданством других стран, это не касается только лиц, имеющих гражданство ЭР и РФ, - рассказала Карм, отметив, что у многие из обладателей какого-то другого гражданства скрывают это, и точное количество таких людей неизвестно.

Как отметила Анника Карм, государство дает людям определенный срок, в течение которого они должны принять окончательное решение, но если официальное извещение будет проигнорировано, то человек будет лишен гражданства Эстонии.