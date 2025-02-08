Недоходное общество "Kuldne Idee" при содействии Йыхвиской Кесклиннаской школы 4 января 2025 года запустило новый проект "Зеленая волна" с целью повышения уровня экологической осведомленности школьников и жителей Ида-Вирумаа. В течение трех месяцев проходят образовательные занятия по экологии и переработке материалов, мастер-классы по дизайну одежды из вторсырья и творческие конкурсы. Это поможет участникам глубже понять принципы устойчивого развития и зеленого перехода. Проект поддержан Фондом сплоченности и внутренней безопасности Европейского союза в рамках мер Фонда справедливого перехода.
Забота об окружающей среде начинается с малого
Уроки экологии и переработки помогут провести специалисты в области экологии. Мастер-классы по дизайну одежды из материалов вторичного использования пройдут под руководством увлеченных специалистов, художников и дизайнеров. Состоятся встречи с известными людьми и общественными деятелями. В феврале пройдет мастер-класс по созданию профессиональных фотографий и видеопрезентаций.
C 10 по 14 марта в Йыхвиской Кесклиннаской школе будут проведены внутренние конкурсы, где ученики смогут представить свои работы. Победитель представит школу на конкурсе "Moedemm" 4 апреля в Йыхвиском концертном доме.
Кульминация "Зеленой волны": увлекательное путешествие в мир моды и экологии
Конкурс "Moedemm" впервые прошел в Ярвеской гимназии в 2013 году и стал ежегодной традицией, где участники демонстрируют свое мастерство в дизайне, экологии и творчестве, воплощая актуальные темы. С 2023 года мероприятие стало переходящим, право организации следующего конкурса и переходящий кубок передаются школе-победителю.
В 2024 году конкурс проходил в Ахтмеской основной школе, тема: "Галактическое открытие". Эстафету приняла Йыхвиская Кесклиннаская школа, которая совместно с MTÜ "Kuldne Idee" и при поддержке Фонда сплоченности и внутренней безопасности Европейского союза предлагает юным дизайнерам поразмышлять на тему "Зеленая волна", посвященну. зеленому переходу и устойчивому будущему.
Конкурс будет проходить 4 апреля в Йыхвиском концертном доме. Участникам предстоит создать костюмы, на 80 процентов состоящие из переработанных или вторичных материалов, которые отражают идеи экологичности и гармонии с природой. Это могут быть природные явления: волны, лес, рассвет, Земля. Образы природы: цветение, сияние, радуга, ветер. Символы экологичности: переработка, рост, вода, энергия солнца. Цвета природы: изумруд, бирюза, зелень, белизна льда, песочные оттенки. Абстрактные понятия: баланс, единство, возрождение, чистота, бесконечность.
Каждая команда может выбрать образ будущего, символ устойчивого развития или природное явление.
Участвовать могут учащиеся общеобразовательных школ и школ по интересам, гимназий и профессиональных учебных заведений Ида-Вирумаа (кроме специальностей швейного направления). Команды могут быть смешанными из разных школ.
Заявки принимаются до 15 марта 2025 года. Зарегистрируйтесь, заполнив форму здесь.
Необычный урок для семиклассников
15 января 2025 года в рамках экологического проекта "Зеленая волна" в 7B классе Йыхвиской Кесклиннаской школы прошел необычный урок искусства "Комбинирование различных перерабатываемых материалов. Коллаж. Птицы". Основной задачей занятия было научить школьников использовать перерабатываемые материалы для создания художественных произведений. Учитель Светлана Сафронова вдохновила учеников на творчество и размышления об экологии - урок помогает учащимся понять ценность вторичного использования ресурсов и раскрыть их творческий потенциал через работу с коллажами.
Из презентации о важности переработки отходов и их роли в сохранении окружающей среды ученики узнали, как различные материалы - бумага, пластик, ткань и картон - могут обрести новую жизнь в искусстве.
Слова подтвердил делом - из обрезков цветной бумаги, упаковочного картона, остатков губки и пластика, старых журналов и газеты создавали коллажи, комбинируя материалы и придумывая образы птиц. В процессе изучали текстуры и цвета, экспериментировали с формами и композицией.
На итоговой выставке можно увидеть ярких попугаев, загадочных сов и изящных ласточек.
- Такие уроки помогают ребятам не только раскрыть свои художественные способности, но и глубже понять, как они могут внести вклад в экологию, - уверена Светлана Сафронова. - Создавая что-то красивое из ненужного, мы не только спасаем природу, но и учимся видеть ценность в том, что часто кажется бесполезным. Эти уроки - отличный пример того, как искусство может быть связано с экологическим просвещением. Они позволят ученикам взглянуть на привычные материалы под новым углом и осознать, что забота об окружающей среде может начинаться с маленьких, но важных шагов.
Проект "Зеленая волна" будет и дальше вдохновлять школьников на осознанное отношение к природе и креативное использование ресурсов. А уроки, подобные этому, доказывают, что экологические темы можно эффективно интегрировать в школьную программу, превращая обучение в увлекательное путешествие к новым знаниям.
Что нужно подготовить
Костюм или коллекцию из переработанных или вторичных материалов. Краткое описание идеи и связи с темой "Зеленая волна". Приветствуется сценическая презентация продолжительностью до пяти минут, которая может включать демонстрацию костюма с музыкой, видеороликом процесса создания коллекции или костюма или краткое объяснение идеи.
Видеоролик и музыку для презентации необходимо отправить организаторам до 15 марта 2025 года.
Жюри конкурса: Вирве Линдер - специалист "Harno", политик; Илона Калдре - медиаэксперт; Анна Чиркова - дизайнер моды; Максим Еременко - руководитель "Travel Max OÜ", выпускник Йыхвиской гимназии; Светлана Карабут - редактор портала "Limon" ("Postimees").
Оцениваются: креативность и оригинальность идеи (20 процентов). Использование переработанных материалов (20 процентов). Детализация и качество исполнения (20 процентов). Сценическая презентация и связь с темой (30 процентов). Активность группы поддержки (10 процентов).
Победитель получит переходящий кубок и право организовать "MOEDEMM 2026". Будут отмечены также самый креативный дизайн, лучшая сценическая презентация и самое экологичное решение. Лучшие дизайнеры поедут в мае в таллиннский музей фотографии, искусства и культуры "Fotografiska".
Из старого в модное
28 января 2025 года в рамках проекта "Зеленая волна" в Йыхвиской Кесклиннаской школе прошел уникальный мастер-класс по дизайну отделки для одежды из подержанных материалов под руководством Герри Оргма, специалиста детского отдела Йыхвиской центральной библиотеки.
Она показала, как можно дать вторую жизнь старым вещам. Рассказала о важности переработки текстильных отходов и минимизации их воздействия на окружающую среду, поделилась своим опытом и вдохновением в области экологичного подхода к моде.
Восьмиклассники учились создавать оригинальные детали и украшения, используя старые вещи и остатки материала, сочетая разнообразные текстуры, цвета и техники. Аппликация, декорирование пуговицами и лентами, а также креативная переработка джинсовой ткани - как отходы могут превратиться в источник вдохновения.
Ребята получили не только практические навыки, но прежде всего мотивацию к осознанному потреблению, что является ключевым шагом на пути к устойчивому развитию общества. Такие мероприятия вдохновляют на заботу о планете и показывают, что даже маленькие шаги могут привести к большим изменениям.
День вдохновения поможет настроиться
24 марта в 12.00 Йыхвиская Кесклиннаская школа приглашает на День вдохновения, где участники смогут встретиться с медиаэкспертом Илоной Калдре и поучаствовать в мастер-классах по дизайну одежды от столичного дизайнера Анны Чирковой ("B'MOR Studio"). Предварительная регистрация - до 1 марта 2025 года. Заполните регистрационную форму здесь.
Вопросы и информация: galina.safronova@jklk.edu.ee, antonina.lattu@jklk.edu.ee. Контактный телефон: 507 1652.