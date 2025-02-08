Забота об окружающей среде начинается с малого

Участвовать могут учащиеся общеобразовательных школ и школ по интересам, гимназий и профессиональных учебных заведений Ида-Вирумаа (кроме специальностей швейного направления). Команды могут быть смешанными из разных школ.

Необычный урок для семиклассников

15 января 2025 года в рамках экологического проекта "Зеленая волна" в 7B классе Йыхвиской Кесклиннаской школы прошел необычный урок искусства "Комбинирование различных перерабатываемых материалов. Коллаж. Птицы". Основной задачей занятия было научить школьников использовать перерабатываемые материалы для создания художественных произведений. Учитель Светлана Сафронова вдохновила учеников на творчество и размышления об экологии - урок помогает учащимся понять ценность вторичного использования ресурсов и раскрыть их творческий потенциал через работу с коллажами.

Из презентации о важности переработки отходов и их роли в сохранении окружающей среды ученики узнали, как различные материалы - бумага, пластик, ткань и картон - могут обрести новую жизнь в искусстве.

Слова подтвердил делом - из обрезков цветной бумаги, упаковочного картона, остатков губки и пластика, старых журналов и газеты создавали коллажи, комбинируя материалы и придумывая образы птиц. В процессе изучали текстуры и цвета, экспериментировали с формами и композицией.

На итоговой выставке можно увидеть ярких попугаев, загадочных сов и изящных ласточек.

- Такие уроки помогают ребятам не только раскрыть свои художественные способности, но и глубже понять, как они могут внести вклад в экологию, - уверена Светлана Сафронова. - Создавая что-то красивое из ненужного, мы не только спасаем природу, но и учимся видеть ценность в том, что часто кажется бесполезным. Эти уроки - отличный пример того, как искусство может быть связано с экологическим просвещением. Они позволят ученикам взглянуть на привычные материалы под новым углом и осознать, что забота об окружающей среде может начинаться с маленьких, но важных шагов.

Проект "Зеленая волна" будет и дальше вдохновлять школьников на осознанное отношение к природе и креативное использование ресурсов. А уроки, подобные этому, доказывают, что экологические темы можно эффективно интегрировать в школьную программу, превращая обучение в увлекательное путешествие к новым знаниям.