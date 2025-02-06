Мошенники начали переодеваться в форму работников Eesti Energia

Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.

- В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете, - сказал Тамбре.

В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники. Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к деньгам человека. Также были случаи, когда мошенники отправляли к двери человека курьера, который забирал находившиеся дома наличные деньги, чтобы отвезти их в безопасное место в банке. Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону - также мошенники, которые пытаются выманить у людей деньги.