В последнее время мошенники начали использовать такую схему для выманивания денег, когда они представляются сотрудниками Eesti Energia или Enefit, утверждая, что необходимо заменить счетчик электроэнергии. В то время как большинство людей бросают трубку, получив подозрительный звонок с просьбой сообщить PIN-коды или отправить деньги с курьером, одна женщина недавно стала жертвой этой схемы и передала более 17 000 евро преступникам, пришедшим к ее двери.
Мошенники начали переодеваться в форму работников Eesti Energia
Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.
- В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете, - сказал Тамбре.
В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники. Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к деньгам человека. Также были случаи, когда мошенники отправляли к двери человека курьера, который забирал находившиеся дома наличные деньги, чтобы отвезти их в безопасное место в банке. Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону - также мошенники, которые пытаются выманить у людей деньги.
Именно так и произошло на прошлой неделе, когда жительница Таллинна стала жертвой такой схемы и отдала более 17 000 евро пришедшему к ее двери мошеннику, думая, что деньги отвезут в безопасное место, чтобы защитить ее от мошенников. На самом же деле она передала деньги мошенникам прямо в руки. Все детали случившегося будут выясняться полицией в ходе дальнейшего разбирательства.
Санта Тохвер, руководитель эстонского рынка Enefit, отметила, что представители службы поддержки клиентов всегда говорят по-эстонски и ни при каких обстоятельствах не просят клиентов вводить PIN-коды от Smart-ID или Mobile-ID.
- Наша компания вообще не предлагает услугу замены электросчетчика, и необходимости в замене электросчетчика в связи с десинхронизацией от российской энергосистемы точно нет, - подтвердила она.
Когда звонит представитель службы поддержки клиентов Enefit или Eesti Energia, то он:
- говорит по-эстонски;
- ни под каким предлогом не просит ввести PIN-коды от Smart-ID или Mobiil-ID;
- не просит перейти по ссылкам, отправленным по SMS, или подтверждать что-либо по SMS;
- не отправляет курьера к двери и не приглашает клиентов в точку обслуживания.
Если вы подозреваете, что имеете дело с мошенничеством или вы стали жертвой мошенничества, позвоните по номеру 112.
Урмет Тамбре, начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры, подчеркивает, что ни в коем случае ни одно ведомство не будет просить людей вводить PIN-коды по телефону, а тем более передавать сбережения курьеру, который подойдет к его двери.
Только за январь жертвами описанного выше банковского мошенничества в Эстонии стали более полусотни человек, общий ущерб которых составил почти 400 тысяч евро.