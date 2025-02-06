Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ Полиция берет энергетическую инфраструктуру под усиленный контроль

Copy
Кабель связи.
Кабель связи. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Важные подстанции и высоковольтные линии страны будут находиться под защитой полиции в период десинхронизации от БРЭЛЛ и присоединения к энергосистеме континентальной европы, сообщает rus.err.​

Также на дежурстве будут находиться 120 военнослужащих Кайтселийта.

Наиболее активная часть полицейской операции продлится с 6 до 15 февраля. Точное количество пунктов, которые охраняет Кайтселийт, неизвестно.

Важными объектами считаются крупные подстанции Elering в Харку, Пюсси и Нарве, а также латвийско-эстонские высоковольтные линии и подводные кабели.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх