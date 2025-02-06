Важные подстанции и высоковольтные линии страны будут находиться под защитой полиции в период десинхронизации от БРЭЛЛ и присоединения к энергосистеме континентальной европы, сообщает rus.err.
ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ⟩ Полиция берет энергетическую инфраструктуру под усиленный контроль
Также на дежурстве будут находиться 120 военнослужащих Кайтселийта.
Наиболее активная часть полицейской операции продлится с 6 до 15 февраля. Точное количество пунктов, которые охраняет Кайтселийт, неизвестно.
Важными объектами считаются крупные подстанции Elering в Харку, Пюсси и Нарве, а также латвийско-эстонские высоковольтные линии и подводные кабели.