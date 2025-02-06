Регистрация домашних питомцев станет обязательной и платной

- В большинстве случаев бродячее животное можно идентифицировать только благодаря подкожному микрочипу, поэтому мы хотим сделать чипирование обязательным. Государственный регистр домашних животных, куда вносятся данные чипа, обеспечивает доступность данных о животных и их владельцах уполномоченным лицам по всей Эстонии, но в то же время обеспечивает их надежную защиту, - сказала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Обязательная установка микрочипа помогает гарантировать, что владельца животного можно будет идентифицировать с момента его рождения до смерти. Целесообразно хранить данные о животных и владельцах в национальном реестре как по практическим соображениям, так и в целях защиты данных.

- До сих пор регистры основывались на данных местных органов власти, но животные не признают административных границ. Чем проще и быстрее будет установить владельца животного, тем меньше будет бездомных животных и тем меньше будет споров о том, кто несет ответственность за животное, - добавила Хартман.

Это также создает четкое представление о домашних животных в стране, что помогает планировать как наблюдение, так и организовывать местные службы.

Внесение и обновление таких данных в регистр станет обязательным и будет обходиться в 12 евро.

После вступления в силу новых требований все владельцы собак, кошек и белых хорьков будут обязаны чипировать животное у ветеринара, который будет вносить данные о животном в регистр. В случае смены владельца животного данные в регистре нужно будет обновлять, ответственность за это будет нести новый владелец.

Данные о животных, которые уже сейчас внесены в различные регистры, будут перенесены в центральный регистр автоматически и без взимания пошлины.