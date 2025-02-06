Компания Enefit Power усомнилась в идее использования старых покрышек в качестве сырья

Предыдущее руководство Enefit Power подчеркивало, старые покрышки идеально подходят в качестве сырья для завода масел, поскольку в них больше нефтепродуктов, чем в сланцевом масле.

Новый председатель правления Enefit Power Лаури Карп уже не так уверен в этой идее. По его словам, для пиролиза резиновой крошки Enefit необходимо обновить экологическое комплексное разрешение и получить сертификат на новое сырье.

- Новое правление смотрит на это консервативно, и у нас, конечно, есть свои идеи относительно того, что мы будем делать с альтернативным сырьем, включая древесину, биомассу, пластик и шины. Так что на данный момент мы, скорее, находимся на экспериментальной стадии, - сказал Карп.