ОПРОС В каких магазинах вы предпочитаете покупать для себя одежду?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алексей ТОКОВ, бухгалтер: - В самых обычных. Конкретных брендов нет, главное - функциональность. Интернет-магазины не по моему характеру, потому что люблю сам потрогать и примерить. Понравилось - беру. В магазины "Вторые руки" не хожу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина КОНДРАТЕНКО, пенсионер: - Когда как придется. Если требуется что-то конкретное, сначала сделаю круиз по магазинам, чтобы сориентироваться по ассортименту, ценам, скидкам. Потом покупаю. Умею шить, вязать, поэтому и сама могу изготовить обновку. Но и по магазинам, где торгуют использованными вещами, тоже хожу, в основном покупаю одежду и обувь внукам - там бывает много хороших вещей, ведь дети быстро растут, не успевают вынашивать. Жаль, что "Хумана" у нас закрывается.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айри СУРВА, помощник повара: - Предпочитаю новые вещи, поэтому покупаю в обычных магазинах - иду, смотрю на скидки, выбираю. Интернет-магазины не люблю, потому что там непонятно, из чего вещь сделана, и примерить невозможно. Не хочется возиться, обратно отправлять, если не подойдет...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айвар МЕХИДЕ, предприниматель: - Мне много не надо. Если что-то новое потребуется, иду в обычный магазин и покупаю то, что есть и подходит. Жена иногда и в интернете заказывает, но, как правило, это подарки для детей и внуков.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Самуил ГОЛОМБ, пенсионер: - Одеваюсь обычно в "Uuskasutuskeskuses" в "Pargi Keskus" - довольно большой магазин, выбор есть не только одежды, но и всякая всячина, на которую мне интересно просто посмотреть. Так как я коллекционер, люблю разные старые вещи разглядывать. Важно, что недорого - обычно гардероб на один сезон покупаю, потом меняю. Если что-то совсем новое нужно или захочется - в "New Yorker" заглядываю. В интернете покупаю только марки.