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ОПРОС В каких магазинах вы предпочитаете покупать для себя одежду?

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Одежда на штанге. Фото иллюстративное.
Одежда на штанге. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алексей ТОКОВ, бухгалтер:

- В самых обычных. Конкретных брендов нет, главное - функциональность. Интернет-магазины не по моему характеру, потому что люблю сам потрогать и примерить. Понравилось - беру. В магазины "Вторые руки" не хожу.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Марина КОНДРАТЕНКО, пенсионер:

- Когда как придется. Если требуется что-то конкретное, сначала сделаю круиз по магазинам, чтобы сориентироваться по ассортименту, ценам, скидкам. Потом покупаю. Умею шить, вязать, поэтому и сама могу изготовить обновку. Но и по магазинам, где торгуют использованными вещами, тоже хожу, в основном покупаю одежду и обувь внукам - там бывает много хороших вещей, ведь дети быстро растут, не успевают вынашивать. Жаль, что "Хумана" у нас закрывается.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айри СУРВА, помощник повара:

- Предпочитаю новые вещи, поэтому покупаю в обычных магазинах - иду, смотрю на скидки, выбираю. Интернет-магазины не люблю, потому что там непонятно, из чего вещь сделана, и примерить невозможно. Не хочется возиться, обратно отправлять, если не подойдет...

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айвар МЕХИДЕ, предприниматель:

- Мне много не надо. Если что-то новое потребуется, иду в обычный магазин и покупаю то, что есть и подходит. Жена иногда и в интернете заказывает, но, как правило, это подарки для детей и внуков.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Самуил ГОЛОМБ, пенсионер:

- Одеваюсь обычно в "Uuskasutuskeskuses" в "Pargi Keskus" - довольно большой магазин, выбор есть не только одежды, но и всякая всячина, на которую мне интересно просто посмотреть. Так как я коллекционер, люблю разные старые вещи разглядывать. Важно, что недорого - обычно гардероб на один сезон покупаю, потом меняю. Если что-то совсем новое нужно или захочется - в "New Yorker" заглядываю. В интернете покупаю только марки.

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