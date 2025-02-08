Рискнули и сделали Бывшие повар и автоматик построили первый рядный дом в Йыхви

Впервые за последние два десятилетия в Йыхви появился новый рядный дом. Он находится на Нарва мантеэ, 117. И хотя здесь еще продолжаются работы, пять из шести боксов нашли своих владельцев, а в двух уже живут. Получит ли инициатива молодых девелоперов продолжение, неизвестно.