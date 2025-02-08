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Рискнули и сделали Бывшие повар и автоматик построили первый рядный дом в Йыхви

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Алексей Попов и Сергей Тынусаар поставили цель - показать, что рядные дома тоже имеют место быть в нашем регионе.
Алексей Попов и Сергей Тынусаар поставили цель - показать, что рядные дома тоже имеют место быть в нашем регионе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Впервые за последние два десятилетия в Йыхви появился новый рядный дом. Он находится на Нарва мантеэ, 117. И хотя здесь еще продолжаются работы, пять из шести боксов нашли своих владельцев, а в двух уже живут. Получит ли инициатива молодых девелоперов продолжение, неизвестно.

Новый дом спроектировали специалисты столичной фирмы ТОО "Houseforge", а воплотили их идеи строители молодой кохтла-ярвеской фирмы "Asproff Ehitus".

Основатели "Asproff Ehitus" Алексей Попов и Сергей Тынусаар рассказали, что занялись строительством около пяти лет назад.

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