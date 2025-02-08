Хотя предыдущий мэр Нарвы Яан Тоотс активно действовал, по его словам, во имя того, чтобы привлечь сюда инвестиции из Таджикистана, его преемница Катри Райк ничего не знает о предполагаемых связях приграничного города с предпринимателями из этого среднеазиатского государства.
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РАСХОДЯЩИЕСЯ ВЗГЛЯДЫ В РУКОВОДСТВЕ НАРВОЙ ⟩ Райк не планирует более развивать отношения с таджиками
На вопрос, как идет в Нарве развитие отношений в среднеазиатском направлении, для которых предыдущий мэр города центрист Яан Тоотс проложил дорогу, Райк ответила: "Я считаю, что эта дорога довольно сильно поросла травой".