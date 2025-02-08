РАСХОДЯЩИЕСЯ ВЗГЛЯДЫ В РУКОВОДСТВЕ НАРВОЙ Райк не планирует более развивать отношения с таджиками

Хотя у Катри Райк нет веры в серьезность предполагаемых таджикских инвестиций в Нарву, прежний мэр Нарвы Яан Тоотс, по его словам, продолжает заниматься этим делом.

Хотя предыдущий мэр Нарвы Яан Тоотс активно действовал, по его словам, во имя того, чтобы привлечь сюда инвестиции из Таджикистана, его преемница Катри Райк ничего не знает о предполагаемых связях приграничного города с предпринимателями из этого среднеазиатского государства.