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Государство будет мотивировать самоуправления объединяться

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Одно из самых сильных противостояний при проведении прошлой административной реформы наблюдалось в кивиылиском регионе, где Люганузеская волость отказывалась объединяться с Кивиыли и Сонда. Одной из причин этого стал спор вокруг названия, в котором Люганузе сражался за сохранение своего исторического имени. В конце концов Люганузе объединили принудительно, но новое самоуправление получило все-таки название Люганузе.
Одно из самых сильных противостояний при проведении прошлой административной реформы наблюдалось в кивиылиском регионе, где Люганузеская волость отказывалась объединяться с Кивиыли и Сонда. Одной из причин этого стал спор вокруг названия, в котором Люганузе сражался за сохранение своего исторического имени. В конце концов Люганузе объединили принудительно, но новое самоуправление получило все-таки название Люганузе. Фото: Фото: Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Кабинет министров одобрил предложение министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман возобновить выплату субсидий на слияние самоуправлений, чтобы мотивировать местные органы власти к сотрудничеству и поиску возможностей для укрупнения.

Целью поддержки слияний исторически было мотивировать местные органы власти к объединению с целью создания более эффективных муниципалитетов. Поддержка в основном направлена ​​на покрытие прямых расходов, связанных со слиянием, таких как подготовка новых планов развития или организация опросов общественного мнения.

- Восстановление поддержки важно именно для того, чтобы местные органы власти могли покрывать административные расходы, напрямую возникающие в результате слияния. Мы получили сигналы о том, что после предыдущей административной реформы к ней, вероятно, должны присоединиться еще несколько муниципалитетов, и они планируют это сделать. Здесь я хотела бы отметить, например, волости Тойла и Йыхви в Ида-Вирумаа, которые уже приняли решение об объединении. Восстановление поддержки придаст муниципалитетам уверенность, необходимую для начала размышлений и планирования слияний, - добавила Хартман.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства к осени подготовит предложения и более конкретный проект по содействию слияниям.

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