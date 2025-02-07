Государство будет мотивировать самоуправления объединяться

- Восстановление поддержки важно именно для того, чтобы местные органы власти могли покрывать административные расходы, напрямую возникающие в результате слияния. Мы получили сигналы о том, что после предыдущей административной реформы к ней, вероятно, должны присоединиться еще несколько муниципалитетов, и они планируют это сделать. Здесь я хотела бы отметить, например, волости Тойла и Йыхви в Ида-Вирумаа, которые уже приняли решение об объединении. Восстановление поддержки придаст муниципалитетам уверенность, необходимую для начала размышлений и планирования слияний, - добавила Хартман.