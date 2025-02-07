Кабинет министров одобрил предложение министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман возобновить выплату субсидий на слияние самоуправлений, чтобы мотивировать местные органы власти к сотрудничеству и поиску возможностей для укрупнения.
Государство будет мотивировать самоуправления объединяться
Целью поддержки слияний исторически было мотивировать местные органы власти к объединению с целью создания более эффективных муниципалитетов. Поддержка в основном направлена на покрытие прямых расходов, связанных со слиянием, таких как подготовка новых планов развития или организация опросов общественного мнения.
- Восстановление поддержки важно именно для того, чтобы местные органы власти могли покрывать административные расходы, напрямую возникающие в результате слияния. Мы получили сигналы о том, что после предыдущей административной реформы к ней, вероятно, должны присоединиться еще несколько муниципалитетов, и они планируют это сделать. Здесь я хотела бы отметить, например, волости Тойла и Йыхви в Ида-Вирумаа, которые уже приняли решение об объединении. Восстановление поддержки придаст муниципалитетам уверенность, необходимую для начала размышлений и планирования слияний, - добавила Хартман.
Министерство регионального развития и сельского хозяйства к осени подготовит предложения и более конкретный проект по содействию слияниям.