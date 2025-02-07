Поставщики центрального отопления обещают сохранить подачу тепла даже при черном сценарии грядущей десинхронизации - если в процессе перехода на частотный диапазон материковой Европы в сети пропадет электричество. Однако обладатели источников питания, требующих электроэнергии, рискуют остаться без отопления, когда температура за окном опустится до -10 градусов мороза. Хотя, как обещают, шанс такого развития событий крайне мал.
ПОГОДА ⟩ В дни десинхронизации температура на улице опустится существенно ниже нуля
В пятницу область высокого давления над южной Скандинавией и усиливающаяся область высокого давления над Россией сольются в одну систему, охватывающую район Балтийского моря. Погода без существенных осадков, но ночью по-прежнему облачно. Утром облака рассеются, и день будет преимущественно солнечным. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью в Восточной Эстонии к утру может опускаться до -10°C, днем 0..-2°C.
В субботу и воскресенье область высокого давления сохранится над Россией, а ее западная граница охватит страны Балтии. Ветер ослабнет. Температура воздуха в Восточной Эстонии может опуститься до -10°C, днем -1..-5°C.
К понедельнику над Скандинавией усилится область высокого давления, ее восточное крыло накроет Эстонию. Погода остается ясной и спокойной. Температура воздуха ночью на островах и побережье составит 0..-5°C, во внутренних районах материка -6..-11°C, в Вирумаа может опуститься на пару градусов ниже, утром повысится в Западной и Северной Эстонии, днем на островах и в западной части материка 0..+3°C, на востоке 0..-4°C.