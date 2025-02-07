ПОГОДА В дни десинхронизации температура на улице опустится существенно ниже нуля

В пятницу область высокого давления над южной Скандинавией и усиливающаяся область высокого давления над Россией сольются в одну систему, охватывающую район Балтийского моря. Погода без существенных осадков, но ночью по-прежнему облачно. Утром облака рассеются, и день будет преимущественно солнечным. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью в Восточной Эстонии к утру может опускаться до -10°C, днем ​​0..-2°C.

В субботу и воскресенье область высокого давления сохранится над Россией, а ее западная граница охватит страны Балтии. Ветер ослабнет. Температура воздуха в Восточной Эстонии может опуститься до -10°C, днем ​​-1..-5°C.

К понедельнику над Скандинавией усилится область высокого давления, ее восточное крыло накроет Эстонию. Погода остается ясной и спокойной. Температура воздуха ночью на островах и побережье составит 0..-5°C, во внутренних районах материка -6..-11°C, в Вирумаа может опуститься на пару градусов ниже, утром повысится в Западной и Северной Эстонии, днем ​​на островах и в западной части материка 0..+3°C, на востоке 0..-4°C.