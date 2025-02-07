Суммы ущерба из-за разбушевавшейся природы значительно выросли за последние годы

По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, количество повреждений зданий, вызванных природными силами, продолжает расти.

- Количество штормов, интенсивных осадков и наводнений значительно различается как по годам, так и по географическим регионам. В Эстонии нет ни одного района, где бы не случались штормы, сильные осадки или наводнения. Большой ущерб наносят как крупные циклоны, так и локальные штормы. Количество случаев ущерба зависит не только от природных сил, но и от плотности населения: в более густонаселенных районах количество страховых объектов выше, - отметила Рейметс.

Фото: EKSL

По мнению Рейметс, можно ожидать, что в будущем, вследствие изменений климата, размер ущерба будет увеличиваться. Если ранее количество случаев ущерба, вызванного природными силами, колебалось в пределах нескольких тысяч случаев, то в последние годы оно только увеличивается. Общий ущерб также значительно возрос в последние годы, достигнув нескольких миллионов евро. Крупнейшая природная катастрофа этого века в Эстонии произошла в январе 2005 года, когда ущерб от шторма превысил 10 миллионов евро.

Если посмотреть на статистику повреждений зданий по страхованию имущества за 15 лет (2009–2023), то вероятность крупных штормов, которые повреждают более 100 зданий, наиболее высока в октябре. 40% крупных штормов приходится на октябрь, треть - на декабрь и январь, а следующие по частоте месяцы - июнь и август, с вероятностью 27%.

По утверждению Марге Хабакук, руководителя группы, занимающейся рассмотрением имущественного ущерба PZU Kindlustus, 2023 год запомнится октябрьским штормом, который вызвал более 1500 страховых случаев с общим ущербом в 3,5 миллиона евро. "Самый крупный ущерб, который PZU возместила по этому шторму, составил чуть более 100 000 евро, когда была повреждена солнечная электростанция", - сказала Хабакук.

Статистика ущерба, вызванного природными силами в 2024 году, в настоящее время уточняется.

EKsL - это профессиональное объединение, в которое входят все действующие в Эстонии страховщики и которое занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.