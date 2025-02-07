МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ Малеваская основная школа претендует на почетный эстонский титул

1 сентября прошлого года Малеваская основная школа города Кохтла-Ярве сделала большой шаг вперед, полностью перейдя на обучение на эстонском языке. В Малеваской основной школе учатся преимущественно русскоязычные дети, для которых обучение на эстонском представляло значительные трудности.

Школа поставила перед собой цель оказывать учащимся языковую, социальную и эмоциональную поддержку, чтобы они могли получить знания и навыки в эстоноязычной среде и успешно продолжить среднее образование.

С 2024 года в школе действует региональный методический центр, который играет важную роль в повышении эффективности работы учителей и оказании им методической поддержки. Целью является развитие знаний и навыков учителей для внедрения эффективных методов обучения на эстонском языке. Переход Малеваской основной школы на обучение полностью на эстонском оказался успешным благодаря системному подходу и всесторонней поддержке.

После отбора, проведенного правлением "Emakeele Selts", 33 достижения прошлого года в языковой сфере были включены в список претендентов на титул "Достижение 2024 года в языковой сфере". Целью этого конкурса является признание свершений, которые повышают авторитет и репутацию эстонского языка, ценят преподавание, изучение и освоение эстонского языка, способствуют использованию и укреплению статуса эстонского языка, а также содействуют сохранению и изучению эстонского языка.

На конкурсе присуждаются две награды: главная премия и народная премия. Лауреат главной премии будет определен министрами образования и науки восстановившей независимость Эстонии, а обладатель народной премии определится путем общественного голосования.

Проголосовать можно до полуночи 19 февраля на сайте Министерства образования.

Победители будут объявлены 14 марта.