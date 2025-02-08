Маре Роозилехт: Государственный язык в Ида-Вирумаа, или В каком месте жмет ботинок

Эстоноязычная школа в Ида-Вирумаа - это реальность, которую нельзя больше откладывать. Вопрос в том, сумеем ли мы претворить ее в жизнь таким образом, чтобы все стороны - учителя, учащиеся и родители - чувствовали поддержку и уверенность. Знание государственного языка открывает перед молодежью двери вузов и рынка труда, дает больше возможностей выбора и обеспечивает конкурентоспособность. Тем не менее этим изменениям сопутствуют страх и сопротивление, ведь куда проще держаться за привычное, нежели погружаться в неизвестность.

Наиболее велики страхи у взрослых. Учителя боятся, что не сумеют сдать экзамен по языку и могут потерять работу. Родители волнуются, что не могут помочь детям в школьной работе и будущее детей окажется неопределенным. Ученики могут ощущать неуверенность, если недостаточно понимают эстонский язык, в результате их самооценка снижается.

Сложнее всего сейчас ученикам четвертых классов, у которых базовые знания эстонского языка недостаточно крепкие. С осени они должны изучать все предметы на государственном языке. Именно здесь все зависит от профессионализма учителей и от усилий школьных руководителей для их поддержки.

В такой ситуации наверняка нельзя применять обычные методы обучения. Достаточно ли проводилось соответствующих обучений? Если учитель чувствует себя уверенно и обладает необходимыми умениями, то его спокойствие и чувство уверенности передаются ученикам и их родителям.