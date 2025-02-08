Год 2025-й провозглашен в Эстонии годом книги - временем, когда мы обращаем больше внимания на чтение, язык и образование. Происходит переход на эстоноязычное обучение, ставший не просто политическом решением, а культурно-просветительским изменением, формирующим будущее и Ида-Вирумаа, и всей Эстонии. Вопрос уже не в том, произойдет ли этот переход, а в том, как он будет происходить - в сотрудничестве и сознательно или через трудности и страхи.
Маре Роозилехт: Государственный язык в Ида-Вирумаа, или В каком месте жмет ботинок
Эстоноязычная школа в Ида-Вирумаа - это реальность, которую нельзя больше откладывать. Вопрос в том, сумеем ли мы претворить ее в жизнь таким образом, чтобы все стороны - учителя, учащиеся и родители - чувствовали поддержку и уверенность. Знание государственного языка открывает перед молодежью двери вузов и рынка труда, дает больше возможностей выбора и обеспечивает конкурентоспособность. Тем не менее этим изменениям сопутствуют страх и сопротивление, ведь куда проще держаться за привычное, нежели погружаться в неизвестность.
Наиболее велики страхи у взрослых. Учителя боятся, что не сумеют сдать экзамен по языку и могут потерять работу. Родители волнуются, что не могут помочь детям в школьной работе и будущее детей окажется неопределенным. Ученики могут ощущать неуверенность, если недостаточно понимают эстонский язык, в результате их самооценка снижается.
Сложнее всего сейчас ученикам четвертых классов, у которых базовые знания эстонского языка недостаточно крепкие. С осени они должны изучать все предметы на государственном языке. Именно здесь все зависит от профессионализма учителей и от усилий школьных руководителей для их поддержки.
В такой ситуации наверняка нельзя применять обычные методы обучения. Достаточно ли проводилось соответствующих обучений? Если учитель чувствует себя уверенно и обладает необходимыми умениями, то его спокойствие и чувство уверенности передаются ученикам и их родителям.
Родители играют в этом процессе ключевую роль - они могут либо поддерживать своих детей, либо сеять в них страх. Страх возникает большей частью от незнания, поэтому крайне важно вести с родителями открытый диалог. Организуя встречи и беседы, на которых специалисты объяснят, как обеспечить детям более хорошее образование, мы можем помочь им принимать осознанные решения.
"Только ли в изучении языка кроется проблема, или она более глубокая и затрагивает руководство системой образования, отношение и школьную культуру?"Маре Роозилехт, член правления Вирумааского общества эстонского образования, директор Вирумааского колледжа TalTech
Любой родитель желает своему ребенку только лучшего, и я верю, что никто не против того, чтобы его ребенок владел государственным языком. Однако тревогу вызывает мысль о том, что если сосредоточиться на изучении эстонского языка, то могут пострадать академические знания. Этот страх понятен, но именно поэтому важно показать, каким образом переход на эстоноязычное обучение возможен так, чтобы предметные знания не оставались на втором плане. Если родители понимают процесс и видят реальные решения, то и переход может происходить более плавно и с большей поддержкой.
В школах Ида-Вирумаа имеется более 1500 работников образования, знание эстонского языка у которых не соответствует должностным требованиям. Многие из них стараются учить язык, однако экзамен кажется им совершенно немыслимым. Большая рабочая нагрузка и перегорание оставляют мало времени и энергии на изучение языка.
Если повседневная рабочая среда не требует применения эстонского языка, то мотивация оказывается низкой. У многих учителей нет эстоноязычных коллег и знакомых, с кем практиковаться в языке, а это значит, что изученное так и останется теорией. Кроме того, не все языковые курсы могут оказаться достаточно качественными, чтобы дать необходимую подготовку для успешной сдачи экзамена.
Руководители школ могут помочь учителям адаптировать рабочую нагрузку, создать в своей школе эстоноязычную среду и оказать поддержку как в практическом, так и в эмоциональном плане. Те школы, где это уже делается, демонстрируют лучшие результаты. В то же время имеются противоположные примеры, когда уходят даже эстоноязычные учителя, так как их не ценят или им не оказывают достаточную поддержку.
Разгоревшийся в конце прошлого года скандал, когда несколько преподающих на эстонском языке учителей ушли из одной из ида-вирумааских школ, служит явным знаком того, что у многих школьных руководителей отсутствуют умение и готовность объединить учителей с разным фоном в единую команду. Если эта проблема не будет решена, то и переход на эстоноязычное обучение растянется на долгие годы.
Я могу утверждать это, так как мы с командой Вирумааского колледжа TalTech тоже прошли этот путь. Переход на эстоноязычное обучение был сложным и требовал больших усилий, настойчивости и сознательных решений. Были моменты, когда казалось, что препятствий больше, чем решений, но мы не сдавались. На сегодня колледж полностью перешел на эстоноязычное обучение, и это служит подтверждением, что при целенаправленной деятельности и крепкой командной работе такое возможно.
Руководители самоуправлений отвечают за то, каких школьных руководителей назначают на должность. Выберут ли директоров, которые готовы целенаправленно и продуманно осуществлять переход? Или же найдут людей, которые оставят систему комфортной и действительных изменений не начнут?
В Кохтла-Ярве происходит объединение школ и предстоит выбор новых руководителей. Поэтому принимаются решения, которые на десятки лет определят качество образования. Если руководство не поставить четкие цели и не поддержит учителей, то переход по сути не состоится и пострадавшими в конце концов окажутся все-таки дети.
Недавно, когда я поделилась на веб-портале мыслями о том, как поддержать русскоязычных учителей, а также порассуждала о рабочей культуре школьных руководителей, то в ответ услышала обвинения. Это заставило меня задуматься: может быть, именно это и есть то место, где сильнее всего жмет ботинок? Только ли в изучении языка кроется проблема, или она более глубокая и затрагивает руководство системой образования, отношение и школьную культуру?
Переход на эстоноязычное образование - это работа не только одного человека или министерства, а задача всего общества. Если мы хотим, чтобы у молодежи Ида-Вирумаа имелись такие же возможности, как у молодежи в остальной Эстонии, то эту реформу надо проводить продуманно, систематично и содержательно. Откладывание не упростит этот процесс, а только ухудшит дело.