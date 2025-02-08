В Доме шахтера открылась ремонтная мастерская для желающих что-то починить самостоятельно

Общинная ремонтная мастерская была открыта Ааре Реббаном во вторник, в годовщину со дня рождения его отца. Одна из причин заключается в том, что дом и хозяйственные постройки, включая гараж, были построены его отцом своими руками. Кроме того, он жил в то время, когда вещи чинили. "Это время могло бы вернуться, и первое, о чем мы подумаем, - может, эту вещь удастся починить. А если невозможно, только тогда откажемся от этой мысли", - сказал он.