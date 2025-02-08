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В Доме шахтера открылась ремонтная мастерская для желающих что-то починить самостоятельно

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На открытии общинной мастерской Ааре Реббан предлагал всем желающим опробовать сверлильный станок. Обычно мастера на месте нет, поэтому необходимо предварительно ознакомиться с оборудованием и инструкциями по его использованию на сайте.
На открытии общинной мастерской Ааре Реббан предлагал всем желающим опробовать сверлильный станок. Обычно мастера на месте нет, поэтому необходимо предварительно ознакомиться с оборудованием и инструкциями по его использованию на сайте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хозяин Дома шахтера Ааре Реббан переоборудовал старый гараж в общинную мастерскую, куда любой желающий может прийти, чтобы починить свои мелкие вещи или смастерить что-нибудь.

Общинная ремонтная мастерская была открыта Ааре Реббаном во вторник, в годовщину со дня рождения его отца. Одна из причин заключается в том, что дом и хозяйственные постройки, включая гараж, были построены его отцом своими руками. Кроме того, он жил в то время, когда вещи чинили. "Это время могло бы вернуться, и первое, о чем мы подумаем, - может, эту вещь удастся починить. А если невозможно, только тогда откажемся от этой мысли", - сказал он. 

Ремонтная мастерская находится в гараже, который также использовался как домашняя котельная, а в последнее время долгое время был помещением для ненужного хлама. Теперь он оснащен совершенно новым оборудованием и элементарными удобствами: мастерская отапливается воздушным тепловым насосом, имеется туалет.
Ремонтная мастерская находится в гараже, который также использовался как домашняя котельная, а в последнее время долгое время был помещением для ненужного хлама. Теперь он оснащен совершенно новым оборудованием и элементарными удобствами: мастерская отапливается воздушным тепловым насосом, имеется туалет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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