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Блогер несколько дней тайком снимал разговоры с людьми в очереди на границе

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Очередь перед погранпереходом в Нарве, декабрь 2024 года.
Очередь перед погранпереходом в Нарве, декабрь 2024 года. Фото: Ilja Smirnov

В пятницу на канале ETV будет показан документальный фильм Кена Саана "Тайно на границе" (Salaja piiril), снятый скрытой камерой на нарвском погранпункте, сообщает rus.err.

По словам Саана, целью было понять, что на самом деле думают люди, живущие под влиянием массивной пропаганды.​ Под прикрытием того, что он едет в Россию проведать бабушку, блогер три дня тайком снимал разговоры по душам с людьми в очереди.

Фильм будет показан на канале ETV 7 февраля в 20:10.

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Ключевые слова

Нарва
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