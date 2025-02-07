В пятницу на канале ETV будет показан документальный фильм Кена Саана "Тайно на границе" (Salaja piiril), снятый скрытой камерой на нарвском погранпункте, сообщает rus.err.
Блогер несколько дней тайком снимал разговоры с людьми в очереди на границе
По словам Саана, целью было понять, что на самом деле думают люди, живущие под влиянием массивной пропаганды. Под прикрытием того, что он едет в Россию проведать бабушку, блогер три дня тайком снимал разговоры по душам с людьми в очереди.
Фильм будет показан на канале ETV 7 февраля в 20:10.