Госсуд оставил в силе приговор Центристской партии, обязав выплатить штраф в миллион евро

Харьюский уездный суд первоначально оправдал обвиняемых по этому делу, но 18 марта 2024 года Таллиннский окружной суд отменил оправдательный приговор суда низшей инстанции и вынес новый приговор, в котором он признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Porto Franco.

Окружной суд назначил Центристской партии штраф в размере миллиона евро. Тедера приговорили к одному году и пяти месяцам, а Михаила Корба - к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Тюремное заключение было назначено Тедеру и Корбу условно с двухлетним испытательным сроком.

"Наша партия оказалась перед серьезным вызовом - Государственный суд наложил на Центристскую партию штраф в размере одного миллиона евро. Это серьезный удар по партии. Покинувшие партию, включая бывшего председателя Юри Ратаса, не только предали своих соратников – сегодня мы вынуждены исправлять последствия их действий и решений", - написал на своей странице в Facebook Михаил Кылварт, отметив, что правление партии подготовилось к нынешней ситуации: разработали финансовый план и реорганизовали работу партии. "У нас нет долгов, все счета оплачены. Мы заранее подготовились к тому, чтобы справиться с финансовыми обязательствами, даже в том случае, если суд назначит максимальный штраф", - отметил Кылварт.