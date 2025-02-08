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ВОДУ ДАЛИ Кохтла-Ярвеская гимназия попросила у города бесплатной воды

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Кохтла-Ярвеская гимназия уже несколько лет подряд заливает зимой в Ярвеской городской части каток, где местные дети могут весело провести время.
Кохтла-Ярвеская гимназия уже несколько лет подряд заливает зимой в Ярвеской городской части каток, где местные дети могут весело провести время. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеская гимназия обратилась в городскую управу с просьбой, чтобы город, как пайщик, договорился с "Järve Biopuhastus" о том, что школа может бесплатно получать воду из пожарного гидранта, расположенного рядом со школой, для заливки катка.

Майлен Реммельг, руководитель по обучению и развитию гимназии, исполняющая обязанности директора, написала мэру, что они заливают каток ежегодно уже пять лет. "Это не просто школьная площадка, каток предназначен для круглосуточного использования всеми горожанами. В зимнее время открытый каток предоставляет детям и семьям возможность активного отдыха. Школьники могут пользоваться катком как во время занятий, так и в свободное время в оздоровительных целях", - написала она.

По словам школьного руководителя, они обратились в городское предприятие ТОО "Järve Biopuhastus", чтобы согласовать использование воды из гидранта на улице Пярна, но им ответили, что необходимо установить счетчик воды, заключить договор и заплатить за воду. По словам Реммельг, в предыдущие годы "Järve Biopuhastus" разрешал пользоваться водой бесплатно, но не в этом году.

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