ВОДУ ДАЛИ Кохтла-Ярвеская гимназия попросила у города бесплатной воды

Майлен Реммельг, руководитель по обучению и развитию гимназии, исполняющая обязанности директора, написала мэру, что они заливают каток ежегодно уже пять лет. "Это не просто школьная площадка, каток предназначен для круглосуточного использования всеми горожанами. В зимнее время открытый каток предоставляет детям и семьям возможность активного отдыха. Школьники могут пользоваться катком как во время занятий, так и в свободное время в оздоровительных целях", - написала она.