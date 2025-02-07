Первый в этом году большой лыжный праздник в Эстонии приведет в Ида-Вирумаа более тысячи участников

Еще в прошлую субботу почти вся земля в Ида-Вирумаа была черной. Почти недельная оттепель и дожди растопили также большую часть трассы Алутагузеского лыжного марафона, которая была подготовлена в конце прошлого года. Однако менее чем через неделю в холмистом сосновом лесу в Паннъярве, между Куртнаскими озерами, появился приличный круг протяженностью около 20 километров, по которому в выходные пробегут более тысячи лыжников.

Трассу пришлось проложить по кругу

Для этого организаторы марафона, сотрудники Алутагузеского центра оздоровительного спорта и волонтеры свозили снег в лес тракторами, а также вручную набрасывали его в тех в местах, где его осталось совсем мало. Первоначальную трассу также пришлось перепланировать, поскольку на некоторых более открытых участках снег полностью исчез.