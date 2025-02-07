Подтверждение того, что нынешней малоснежной эстонской зимой в Ида-Вирумаа была проложена почти 20-километровая лыжная трасса, выведет на старт лыжных забегов Алутагузеского марафона в эти выходные более тысячи участников, которые нынче из-за отсутствия снега так и не смогли принять участие ни в одном лыжном марафоне в своей стране.
Первый в этом году большой лыжный праздник в Эстонии приведет в Ида-Вирумаа более тысячи участников
Еще в прошлую субботу почти вся земля в Ида-Вирумаа была черной. Почти недельная оттепель и дожди растопили также большую часть трассы Алутагузеского лыжного марафона, которая была подготовлена в конце прошлого года. Однако менее чем через неделю в холмистом сосновом лесу в Паннъярве, между Куртнаскими озерами, появился приличный круг протяженностью около 20 километров, по которому в выходные пробегут более тысячи лыжников.
Трассу пришлось проложить по кругу
Для этого организаторы марафона, сотрудники Алутагузеского центра оздоровительного спорта и волонтеры свозили снег в лес тракторами, а также вручную набрасывали его в тех в местах, где его осталось совсем мало. Первоначальную трассу также пришлось перепланировать, поскольку на некоторых более открытых участках снег полностью исчез.
Роберт Пеэтс, который на протяжении почти двадцати лет является главным организатором марафона, подтвердил еще в среду, что по сравнению с предыдущими Алутагузескими марафонами порядок сильно изменится, поскольку трасса будет проложена в противоположном направлении. "Кроме того, из-за снежных условий мы можем предложить совершенно новое решение. Трасса имеет два подхода, известных в веломире как синглтреки, где возможности для обгона крайне ограничены, и придется бежать на лыжах гуськом. Такие участки короткие и находятся в той части дистанции, где участники уже рассредоточились, и заторов не должно возникнуть", - сказал он, отметив, что трасса в Алутагузе легкая, без крутых подъемов и спусков.
После появления новостей о готовности трассы в течение недели также значительно возросла и регистрация на марафон. Если неделю назад было зарегистрировано чуть больше пары сотен участников, то к вечеру этой пятницы - почти тысяча, и ожидается еще несколько сотен. По данным на пятницу, на старт главной воскресной гонки, 43-километрового классического марафона, входящего в эстонскую серию лыжных марафонов "Estoloppet", выйдут более 500 участников.
Двухдневный лыжный фестиваль
Программа марафона начнется в субботу в 15.00 с первого в истории мероприятия женского марафона, на участие в котором зарегистрировались около ста женщин. Чтобы привлечь женщин на лыжные марафоны, им предложат бесплатно прокат лыж и смазку.
В 18.00, когда уже стемнеет, сотни участников отправятся в ночной марафон при свете налобных фонариков. "Снегопад последних дней превратил лес в настоящую волшебную страну, снега очень много", - говорит Роберт Пеэтс.
В связи с тем, что программа Алутагузеского марафона рассчитана на два дня, а количество участников составляет около тысячи человек, многие близлежащие варианты размещения также были забронированы. По словам Тимо Юурсалу, руководителя Алутагузеского центра оздоровительного спорта, их жилье было забронировано уже давно. Несколько десятков номеров также забронировали лыжники в спа-отеле Тойла, расположенном примерно в получасе езды от Паннъярве.
Метеостанция обещает хорошую лыжную погоду в районе Паннъярве на выходных. В субботу днем ожидается минус три-пять градусов, а в воскресенье во время марафона - минус пять-семь. В воскресенье также должно светить солнце.
По всем предпосылкам, через выходные в Ида-Вирумаа приедет еще больше любителей лыжного спорта, поскольку впервые за свою долгую и славную историю самое известное в Эстонии народное спортивное мероприятие - Тартуский марафон - из-за недостатка снега планирует переместиться со своих родных трасс в Ида-Вирумаа. Главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк на этой неделе сказал "Северному побережью", что все идет к тому, что в этом году Тартуский марафон пройдет в Алутагузе, где ожидается участие более пары тысяч лыжников. Окончательное решение организаторы Тартуского марафона примут во вторник.
Программа Алутагузеского марафона-2025
Место проведения: Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве (Ида-Вирумаа)
Суббота, 8 февраля
- в 15.00 - I женский марафон, дистанции 19 км и 9 км свободным стилем
- в 18.00 - VI ночной марафон, дистанции 19 км и 10 км свободным стилем
- с 18.00 до 23.00 открыта банная деревня для участников марафона
Воскресенье, 9 февраля
- в 11.00 - основная дистанция, 43 км классическим стилем
- в 11.40 - детские забеги
- в 12.00 - дистанция 21 км классическим стилем
- в 14.30 - награждение
Дополнительная информация: estoloppet.ee