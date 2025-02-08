ПЕРЕДОВИЦА С возможностью отключения электричества нужно считаться в любое время

Вот и сейчас связанные с десинхронизацией официальные лица, инженеры и ученые утверждают, что к этому процессу много лет тщательно готовились, риски снижены и составлены запасные планы на случай возможных перебоев.

Например, директор Института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета Март Ландсберг сказал в опубликованной в "Северном побережье" в прошлую субботу статье, что в последние десятилетия одним из самых больших рисков эстонской энергосистемы являлась зависимость от российской электросети. Она давала, правда, стабильность, но в то же время означала уязвимость в отношении возможных геополитических рисков. "Мы до сих пор жили как бы на конце российского электропровода, и у многих возникает вопрос, как мы теперь будем справляться в будущем. Я утверждаю, что переход от российского диапазона частот к континентальному европейскому диапазону частот не увеличит, а, скорее, уменьшит риски", - заверил он.

В то же время Спасательный департамент и другие официальные учреждения и самоуправления напоминают людям, как подготовиться к отключениям электроэнергии и какие кризисные запасы должны иметься в домах. Но такие вещи естественно знать и учитывать в любой ситуации.

Если учесть, насколько наша повседневная жизнь стала зависимой от электричества, важно быть готовыми к таким ситуациям, когда оно на короткий или более продолжительный период пропадет. И это как в случае десинхронизации, так и в любое другое время.