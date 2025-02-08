ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Роберт Пеэтс

Чтобы организовать марафон в Ида-Вирумаа в то время, когда в других уголках Эстонии из-за нехватки снега пришлось отменить крупные лыжные соревнования, необходима особая дружба с небесной канцелярией. А также способности сотрудников Алутагузеского центра оздоровительного спорта прокладывать длинные и качественные лыжные трассы в ситуации, когда многие другие, очевидно, махнули бы рукой.

Но Роберт Пеэтс, который организует алутагузеские марафоны уже почти двадцать лет, обладает особенной способностью использовать свои опыт и интуицию, чтобы составить наилучший возможный пазл для участников марафона даже в самых сложных обстоятельствах.

Благодаря профессионализму команды Пеэтса Алутагузеский марафон приобрел очень хорошую репутацию в лыжном сообществе Эстонии. В этом году в дополнение к классическому и ночному марафонам в программу будет добавлен женский марафон. Пеэтс признает, что если не привносить ничего нового, то мероприятие угаснет. Однако двухдневная программа дает многим людям повод провести все выходные в Ида-Вирумаа.

Выполняемая на высоком уровне работа Роберта Пеэтса была оценена и за пределами уезда, например, Международной федерацией лыжного спорта. А в этом году он также возглавляет насыщенный мероприятиями проект Таллинна как спортивной столицы.