По данным Департамента Статистики, потребительская корзина за год подорожала на 3,9%. По сравнению с декабрем 2024 года уровень цен в январе вырос на 1,5%. Годовой рост цен сдерживался тем фактом, что влияние повышения НСО в январе прошлого года теперь было компенсировано ростом цен, однако новым фактором стало добавление сбора за регистрацию автомобиля. Его влияние на индекс потребительских цен в январе достигло 0,8 процентных пункта. Вторая часть налога на автомобиль - ежегодный налог на автомобиль - не отражается в расчете индекса потребительских цен.
Регистрационный сбор на автомобили ускорил рост цен в январе
Остальная часть январского роста цен в основном была обусловлена тем, что цены на многие продукты питания существенно выросли после окончания декабрьских распродаж. Повышение акцизов также привело к росту цен на алкоголь и табачные изделия. Цены на продукты питания начали расти в прошлом году из-за роста цен на сырьевые товары на мировом рынке. Хотя рост цен на продовольствие на мировом рынке в последние месяцы пошел на спад, предыдущий рост цен еще не в полной мере отразился на потребительских ценах.
Единственное, что замедлило рост цен в январе, - это энергоносители, которые подешевели на 4,7% в годовом исчислении. В январе прошлого года рыночная цена на электроэнергию была высокой из-за холодной погоды, но в начале этого года погода была теплее. Таким образом, за год цены на электроэнергию снизились на 12,5%. Среди видов энергоносителей за год подорожали как природный газ, так и моторное топливо. В будущем более слабый курс евро также может привести к росту цен на энергоносители.
По прогнозу Банка Эстонии, рост потребительских цен в этом году составит 4,3%.