Регистрационный сбор на автомобили ускорил рост цен в январе

Остальная часть январского роста цен в основном была обусловлена ​​тем, что цены на многие продукты питания существенно выросли после окончания декабрьских распродаж. Повышение акцизов также привело к росту цен на алкоголь и табачные изделия. Цены на продукты питания начали расти в прошлом году из-за роста цен на сырьевые товары на мировом рынке. Хотя рост цен на продовольствие на мировом рынке в последние месяцы пошел на спад, предыдущий рост цен еще не в полной мере отразился на потребительских ценах.

Единственное, что замедлило рост цен в январе, - это энергоносители, которые подешевели на 4,7% в годовом исчислении. В январе прошлого года рыночная цена на электроэнергию была высокой из-за холодной погоды, но в начале этого года погода была теплее. Таким образом, за год цены на электроэнергию снизились на 12,5%. Среди видов энергоносителей за год подорожали как природный газ, так и моторное топливо. В будущем более слабый курс евро также может привести к росту цен на энергоносители.