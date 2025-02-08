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МАЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ Известный магазин товаров повторного использования уходит из Ида-Вирумаа

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В Йыхви магазин "Humana" можно будет посещать еще почти до конца марта.
В Йыхви магазин "Humana" можно будет посещать еще почти до конца марта. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сокращение числа покупателей в Ида-Вирумаа затрагивает и магазины товаров повторного использования: первой отсюда уходит одна из крупнейших и известнейших в Эстонии сетей магазинов товаров повторного использования "Humana". Последний день работы йыхвиского магазина - 28 марта, нарвского - 26 апреля. "Sõbralt sõbrale" и "Uuskasutuskeskus" продолжают работу.

- Мы приняли это решение чисто на основании экономических показателей предыдущего года - к сожалению, они в обоих магазинах не были хорошими, - сказала информационный руководитель организации по повторному использованию и благотворительности "Humana" Мари-Хелене Кабер.

По ее словам, экономические показатели "Humana" в общем идут в ногу со всеобщей продажей потребительских товаров: взлеты и падения и тут, и там происходят одновременно.

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Экономика
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