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Силламяэ испытывает проблемы с контейнерами для упаковки

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Мусорные контейнеры. Фото иллюстративное.
Мусорные контейнеры. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Горуправа Силламяэ жалуется на проблемы с людьми, которые выбрасывают ненадлежащие отходы в контейнеры для упаковки или рядом с ними.

"Напоминаем, что контейнеры для раздельного сбора упаковки, расположенные на территории города, необходимо использовать по назначению. В последнее время в контейнерах или рядом с ними часто обнаруживаются ненадлежащие отходы, например, смешанные бытовые отходы, электроника, строительный мусор и т.д.", - сообщила горуправа на своем сайте, призвав жителей заботиться о порядке в городе.

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