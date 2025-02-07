Силламяэ испытывает проблемы с контейнерами для упаковки

"Напоминаем, что контейнеры для раздельного сбора упаковки, расположенные на территории города, необходимо использовать по назначению. В последнее время в контейнерах или рядом с ними часто обнаруживаются ненадлежащие отходы, например, смешанные бытовые отходы, электроника, строительный мусор и т.д.", - сообщила горуправа на своем сайте, призвав жителей заботиться о порядке в городе.