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Кампании "Selver" помогут молодым мамам

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Нарвская больница. Снимок иллюстративный.
Нарвская больница. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

"Selver "организовал благотворительную кампанию, в ходе которой собирались пожертвования для больниц по всей Эстонии.

В результате кампании Нарвская больница получит специальный эргономичный стул для кормления грудью, обеспечивающий большее удобство и надежность, помогая особенно тем женщинам, которые получили повреждения во время родов.

Для Ида-Вируской центральной больницы в ходе этой кампании собрали 2650 евро (столько же, сколько для Нарвской больницы) и эту сумму поддержки направят на приобретение устройства ультразвукового лечения. Больница хочет, чтобы у молодых мам, у которых возникают осложнения с грудным молоком, имелась возможность получать эффективную помощь.

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