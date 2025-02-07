Кампании "Selver" помогут молодым мамам

В результате кампании Нарвская больница получит специальный эргономичный стул для кормления грудью, обеспечивающий большее удобство и надежность, помогая особенно тем женщинам, которые получили повреждения во время родов.

Для Ида-Вируской центральной больницы в ходе этой кампании собрали 2650 евро (столько же, сколько для Нарвской больницы) и эту сумму поддержки направят на приобретение устройства ультразвукового лечения. Больница хочет, чтобы у молодых мам, у которых возникают осложнения с грудным молоком, имелась возможность получать эффективную помощь.