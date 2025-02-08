Звания почетного гражданина Алутагузеской волости удостоился Тармо Колло, бывший старейшиной Иллука

Избранный иллукаским волостным старейшиной в конце 1999 года Тармо Колло занимал эту должность 10 лет, 6 месяцев и 29 дней.

За это время в волости под его руководством появилось немало нового: в Куремяэ реновировали водопровод и расширили библиотеку, в Куртна в бывшем доме управляющего открыли библиотеку и общественный дом, Иллукаская школа получила новое учебное здание с большим спортзалом. Началось строительство центра оздоровительного спорта в Паннъярве.

- Работать приходилось много, но волостное собрание с готовностью шло на сотрудничество, - не хочет Тармо Колло присваивать себе всю славу за сделанное. - Когда деньги были, нужно было их использовать. В случае этих планов дело за деньгами у нас не стояло.

В 2005 году Иллукаская волость была признана самым дружелюбным к семьям самоуправлением Эстонии, а в 2009 году - самой дружелюбной к детям волостью Эстонии.

После того как сложил с себя полномочия волостного старейшины, Колло более восьми лет руководил развитием Алутагузеского центра отдыха и спорта.

Отметивший в начале этого года 70-летие Тармо Колло не участвует больше активно в деятельности общины, но входит в совет ЦУ "Иллукаский фонд развития".

- Я отошел от всех занятий. В Иллукаский совет общины пригласили, но пусть там действует молодежь. Дома работы и занятий хватает - как и водится, когда живешь в деревне. Трое из пяти внуков живут в здешних краях, один ходит в Иллукаскую школу, один - в детсад, с их логистикой мы с бабушкой, конечно, помогаем.

Колло сказал, что теперь следует совету Фреда Юсси и один день в неделю посвящает праздности. Об избрании почетным гражданином волости ему сообщил председатель волостного собрания после принятия такого решения.

- Конечно, это немножко окрыляет. Хорошо, когда тебя замечают.

Ранее звания почетного гражданина волости и гербового знака в Алутагузе удостаивались Аво Кийр в 2019 году и Лембит Мяги в 2021 году.

Волостным знаком за заслуги нынче отметят двоих человек: 24 года руководившую Тудулиннаской женской группой народного танца Эху Пярник и руководителя и дирижера Ийзакуского хора Таню Элькен.