Процесс отключения начался около 6 утра в субботу с выключения линий электропередачи между Литвой и российским Калининградом. Затем были отключены линии между Литвой и Беларусью, а также между Латвией и Россией. Последним этапом стало отключение высоковольтных линий между Эстонией и Россией на границе в Нарве, пишет rus.err.
В странах Балтии Нарва отсоединилась от российской энергосистемы в последнюю очередь
По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстера, Эстония отключилась от российской энергосистемы в 9:09. Отключение от российской энергосистемы не повлияло на потребителей - система продолжает работать стабильно.
- Наши южные соседи начали действия в 6 утра. Линии между Литвой и калининградским регионом отключились примерно в 6:40, линии между Литвой и Беларусью - в 7:30, Латвия отключилась от России в 8:00, а наши линии были отключены около 9 часов, - сказал он.