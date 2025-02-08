В странах Балтии Нарва отсоединилась от российской энергосистемы в последнюю очередь

Процесс отключения начался около 6 утра в субботу с выключения линий электропередачи между Литвой и российским Калининградом. Затем были отключены линии между Литвой и Беларусью, а также между Латвией и Россией. Последним этапом стало отключение высоковольтных линий между Эстонией и Россией на границе в Нарве, пишет rus.err.