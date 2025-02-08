Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В странах Балтии Нарва отсоединилась от российской энергосистемы в последнюю очередь

Copy
Подстанция.
Подстанция. Фото: Матти Кямяря

Процесс отключения начался около 6 утра в субботу с выключения линий электропередачи между Литвой и российским Калининградом. Затем были отключены линии между Литвой и Беларусью, а также между Латвией и Россией. Последним этапом стало отключение высоковольтных линий между Эстонией и Россией на границе в Нарве, пишет rus.err.

По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстера, Эстония отключилась от российской энергосистемы в 9:09. Отключение от российской энергосистемы не повлияло на потребителей - система продолжает работать стабильно.​

- Наши южные соседи начали действия в 6 утра. Линии между Литвой и калининградским регионом отключились примерно в 6:40, линии между Литвой и Беларусью - в 7:30, Латвия отключилась от России в 8:00, а наши линии были отключены около 9 часов, - сказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх