Строительное законодательство планируют упростить

- Сокращение бюрократии необходимо для упрощения и ускорения процесса строительства, обеспечивая при этом безопасность зданий и минимально возможное воздействие на окружающую среду. Люди проводят большую часть своей жизни в зданиях или в застроенной среде, поэтому закон также должен соответствовать современным ожиданиям людей от среды проживания: качественное пространство должно быть удобным для пользователя, устойчивым и функциональным, - заявил министр инфраструктуры Владимир Свет.

Законодательство станет более понятным для зданий с неполными кадастровыми данными, возведенных до вступления в силу действующего Строительного кодекса, т. е. до 1 июля 2015 года. Отныне требования к легализации этих зданий будут зависеть исключительно от обеспечения безопасности здания. Для зданий, построенных до 22 июля 1995 года, не требуется доказывать наличие правового основания.

Поправки также изменяют границы строительства и требования к разрешениям на использование. В будущем при надстройке этажа в более крупных зданиях необходимо будет получать разрешение на строительство, даже если размер пристройки составит менее 33% от площади здания. Изменение необходимо для лучшего обеспечения безопасности пользователей здания и соблюдения плана при проведении более сложных строительных работ.

В результате внесения изменений в Строительный кодекс будет снижена бюрократия и административная нагрузка. Например, больше не будет необходимости подавать отдельные заявления на получение разрешения на эксплуатацию для каждого здания в случае крупных строительных проектов. Срок действия уведомления о строительстве будет продлен с двух до четырех лет, чтобы в случае задержки строительства владельцу здания не приходилось несколько раз уведомлять муниципалитет о строительных работах. Также отменяется обязанность согласовывать местоположение скважины или колодца.