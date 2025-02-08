Пассажиропоток "Lux Express" сократился в несколько раз

- В этом году – в январе, конечно, были очень низкие показатели - в среднем на одно отправление приходилось 24 пассажира. Это 40% заполняемости. В 2024 году число пассажиров на всех наших маршрутах в Россию, включая из Риги, было на 50% меньше, чем в 2023 году, и в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и агрессии России против Украины, - рассказал Роос, добавив, что постепенно сократилось и число отправлений. – Мы не собираемся терпеть убытки. Если показатели будут ниже точки окупаемости, мы снова сократим число отправлений.