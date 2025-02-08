"Facebook" переведут на эстонский язык

После встречи было принято решение предоставить медиаплатформе Meta доступ к базе данных эстонского языка, которая уже содержит почти четыре миллиарда слов. Сотрудничество осуществляется с Институтом эстонского языка и направлено на дальнейшее развитие и сохранение эстонского языка в цифровой среде.

- Наша цель в том, чтобы эстонский язык жил вечно в цифровом мире, а вместе с этим и эстонская культура. Наш конституционный долг по сохранению эстонского языка может быть по-настоящему выполнен только в том случае, если крупные цифровые платформы, в том числе в США, будут использовать хороший и грамотный эстонский язык, - объяснила Пакоста.