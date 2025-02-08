Для бассейна в здании МВД в Нарве снова не смогли найти оператора

Срок подачи заявлений на тендер истекал 14 января, но в итоге конкурс провалился, поскольку не поступило ни одного предложения.

- В настоящее время планируется провести еще один тендер для поиска оператора. Также мы совместно с городом Нарва ищем возможное решение для предоставления услуги бассейна, - сообщил руководитель Идаского отделения Riigi Kinnisvara Марго Мериранд.

В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно, поэтому госкомпания взяла управление объектом в свои руки.