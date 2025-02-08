Объявленный в конце прошлого года конкурс по поиску оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве провалился, пишет rus.err.
Для бассейна в здании МВД в Нарве снова не смогли найти оператора
Срок подачи заявлений на тендер истекал 14 января, но в итоге конкурс провалился, поскольку не поступило ни одного предложения.
- В настоящее время планируется провести еще один тендер для поиска оператора. Также мы совместно с городом Нарва ищем возможное решение для предоставления услуги бассейна, - сообщил руководитель Идаского отделения Riigi Kinnisvara Марго Мериранд.
В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно, поэтому госкомпания взяла управление объектом в свои руки.