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Для бассейна в здании МВД в Нарве снова не смогли найти оператора

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Плавательный бассейн на первом этаже Нарвского учебного центра Академии МВД по улице Пауля Кереса.
Плавательный бассейн на первом этаже Нарвского учебного центра Академии МВД по улице Пауля Кереса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Объявленный в конце прошлого года конкурс по поиску оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве провалился,​ пишет rus.err.

Срок подачи заявлений на тендер истекал 14 января, но в итоге конкурс провалился, поскольку не поступило ни одного предложения. 

- В настоящее время планируется провести еще один тендер для поиска оператора. Также мы совместно с городом Нарва ищем возможное решение для предоставления услуги бассейна, - сообщил руководитель Идаского отделения Riigi Kinnisvara Марго Мериранд.

В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно, поэтому госкомпания взяла управление объектом в свои руки.

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Нарва
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