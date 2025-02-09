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Несколько военнослужащих из Йыхви получили легкие обморожения на учениях

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Резервист Скаутского батальона на учениях
Резервист Скаутского батальона на учениях Фото: Ago Gaškov

Как пишет RusPostimees, зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. 

Во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу.

Лейтенант Лийз Ваксманн из коммуникационного отдела Генштаба Сил обороны отметила, что это был "смелый и экстремальный маневр", к которому солдаты, по мнению командования, были готовы благодаря ранее пройденной подготовке. Однако выяснилось, что у военнослужащих не было правильно упакованной сменной одежды и снаряжения

Двое солдат получили легкое обморожение первой степени. Их доставили в военный городок Лясна, где врачи осмотрели пострадавших и разместили из в теплом помещении. Других военнослужащих с мокрой одеждой и признаками переохлаждения отправили в военный городок Йыхви для сушки снаряжения и медицинской проверки.

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Ключевые слова

Йыхви
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