Несколько военнослужащих из Йыхви получили легкие обморожения на учениях

Во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу.

Лейтенант Лийз Ваксманн из коммуникационного отдела Генштаба Сил обороны отметила, что это был "смелый и экстремальный маневр", к которому солдаты, по мнению командования, были готовы благодаря ранее пройденной подготовке. Однако выяснилось, что у военнослужащих не было правильно упакованной сменной одежды и снаряжения

Двое солдат получили легкое обморожение первой степени. Их доставили в военный городок Лясна, где врачи осмотрели пострадавших и разместили из в теплом помещении. Других военнослужащих с мокрой одеждой и признаками переохлаждения отправили в военный городок Йыхви для сушки снаряжения и медицинской проверки.